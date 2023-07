Diadema divulga nova coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres

Da Redação



06/07/2023 | 16:40



A assistente social Sheila Aparecida de Oliveira Onório, 43 anos, será a nova Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres de Diadema. Ela tem atuado desde o início do governo de José de Filippi Júnior na Secretaria Municipal de Assistência Social, assessorando diretamente a Secretária e auxiliando a população a ter acesso às políticas socioassistenciais, seus serviços e benefícios.

Ela assume a função que era de Cleone Santos, que morreu em maio deste ano.

A escolha de Filippi pelo nome de Sheila, segundo nota da Prefeitura, foi “pelo trabalho de mais de 10 anos no movimento de mulheres, incluindo sua participação na comissão de mulheres do Sindicato dos Químicos do ABC, quando trabalhava na indústria, no Partido dos Trabalhadores de Diadema e no Conselho de Mulheres da cidade, do qual faz parte há 11 anos”.

"Confesso que receber esse convite me deixou um pouco nervosa," disse Sheila em seu primeiro dia na Coordenadoria. "Mas ao pensar em minha origem e em toda a minha trajetória, como mulher e mãe negra solo, decidi encarar esse desafio."

Desafios

"E o desafio é trabalhar muito em busca dessa igualdade de gênero que tanto buscamos," continuou a nova coordenadora. "É acompanhar as secretarias e suas políticas públicas para que atendam às demandas e protejam os direitos das mulheres, implementar e reafirmar políticas afirmativas, desenvolver um trabalho com as mulheres da cidade, especialmente aquelas que mais precisam da ajuda do município. Minhas metas na coordenadoria serão garantir nossos direitos de igualdade no trabalho e no salário, combater qualquer forma de violência, buscando mais autonomia e, finalmente, fazer valer a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e reverter o desmantelamento das políticas para as mulheres que vem ocorrendo desde o golpe contra a Presidenta Dilma, em 2015."

Para isso, Sheila comemora a chegada do novo equipamento móvel que promove o programa Coordenadorias na Rua, para atingir diretamente as mulheres que não têm acesso aos serviços públicos e muito menos à sede da Prefeitura Municipal: "Vamos buscá-las, dialogar, realizar rodas de conversa e trazer essas mulheres para que elas entendam que têm direitos, que existem serviços públicos que podem ajudá-las, em qualquer secretaria do governo. Essa van vai contribuir muito nesse chamado, na realização de atividades e até mesmo no atendimento direto e no recebimento de denúncias."