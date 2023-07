Alckmin diz que expectativa com Tributária é positiva e que caminho é buscar entendimento

06/07/2023 | 14:54



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, destacou nesta quinta-feira (6) a necessidade de aprovação da reforma tributária e, apontando que a proposta não agradará "100%" todos os setores - como indicou mais cedo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - afirmou que o importante é "dialogar e buscar entendimento para aprovar". "A expectativa é muito positiva", disse.

"O que o presidente Lula disse (na reunião do CNDI) é: olha, a reforma tributária não é do agrado 100% de todos os setores, tem setor que aplaude mais, outro tem preocupações. O que é importante é dialogar, buscar entendimento e aprovar. O que a reforma objetiva; é simplificação, reduzir custo Brasil, reduzir judicialização, segurança jurídica, desonerar completamente investimento", disse Alckmin à imprensa após a primeira reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI).

O vice-presidente ainda voltou a dizer que o câmbio está em nível competitivo, complementando com sua expectativa de a taxa de juros começar a cair, com auxílio do novo arcabouço fiscal. "Só falta juros cair. O juro futuro já está em queda, o novo arcabouço fiscal vai ajudar, e precisamos agora ter a redução da taxa Selic para ter um forte crescimento da economia brasileira", afirmou.