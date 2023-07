Saiba como apostar com o Bodog hoje mesmo

Da Redação

Do 33Giga



06/07/2023 | 14:55



Há quase três décadas, o Bodog é um site de apostas estabelecido e bem-sucedido que oferece serviços de apostas interativas. Licenciado pela Curaçao eGaming (1668/JAZ), o operador conquistou a confiança de milhares de apostadores desde que entrou no mercado brasileiro, há alguns anos.

Agora, alcançando ainda mais pessoas por meio de seus comerciais de televisão na Rede TV e na Fox Sports, o Bodog está fazendo seu nome ao trabalhar com atletas famosos para endossar sua marca e organizar grandes eventos esportivos, como a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.

Com apostas esportivas, caça-níqueis, esportes virtuais, Bodog cassino ao vivo e poker em três idiomas, incluindo o português, a casa é confiável e foi criada para atender às demandas do público brasileiro. Além disso, os usuários podem fazer pagamentos convenientemente usando sistemas de pagamento como Pix, boleto, Banco do Brasil ou Astropay. Tudo isso em reais.

Registro no Bodog

Para novos usuários do Bodog, entrar é simples. Veja o passo a passo:

Visite o site oficial da empresa e use a opção “Criar conta”, localizada na parte superior da página, para abrir o questionário do Bodog. Preencha todos os campos marcados com um asterisco com seus dados de contato, moeda da conta, login e senha para concluir o processo de registro. Pressione o botão de registro na parte inferior da página para confirmar a abertura da sua conta. Depois disso, um código exclusivo será enviado para o seu número de telefone, que poderá ser inserido na caixa que aparecerá na tela assim que a conta for criada e você poderá fazer login imediatamente.

Bônus e promoções do Bodog

Para ganhar dinheiro de verdade jogando no Bodog, aproveite as ofertas promocionais. O Bodog tem um extenso plano de marketing com incentivos como Bodog bônus de inscrição, recargas e depósitos em criptomoedas. Além disso, há uma série de promoções que incluem fundos antecipados, combos de cashback, ingressos gratuitos e código de bônus Bodog:

O bônus de boas-vindas inclui um bônus de depósito de 100% até R$ 120 para aqueles que não usarem VCredits, ecoPayz ou Voucher para depositar. O valor total deve ser apostado 7 vezes em 30 dias.

inclui um bônus de depósito de 100% até R$ 120 para aqueles que não usarem VCredits, ecoPayz ou Voucher para depositar. O valor total deve ser apostado 7 vezes em 30 dias. Combinação de cashback em que eles reembolsam parte do dinheiro perdido em apostas expressas de 4 a 16 seleções. Quanto mais seleções você fizer, maior será a recompensa; 20% para apostas em 4 eventos e até 85% para 16 seleções.

em que eles reembolsam parte do dinheiro perdido em apostas expressas de 4 a 16 seleções. Quanto mais seleções você fizer, maior será a recompensa; 20% para apostas em 4 eventos e até 85% para 16 seleções. Vitória por 0-0. No Bodog, você recebe seu dinheiro de volta se fizer uma aposta em um jogo de futebol entre a Série A, Série B, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai ou Venezuela e o resultado for 0-0.

Métodos de depósito do Bodog

Os jogadores brasileiros têm a opção de selecionar BRL ou USD no momento do registro. Como resultado, é importante certificar-se de que essa seleção não possa ser alterada posteriormente. O Bodog deposito mínimo é de R$ 50, sendo que o pagamento máximo permitido depende do provedor e varia de R$ 400 (MasterCard, Amex, Visa) a R$ 20.000 (Astropay). Uma ampla gama de serviços está disponível para pagamentos, incluindo transferências bancárias, pagamentos móveis, sistemas de pagamento internacionais e criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash e Tether.

Cassino Bodog

O Bodog oferece uma variedade de opções de entretenimento dos principais estúdios de jogos, como Evolution, Wazdan, Boongo, Microgaming, Realistic e Kalamba. Todas as máquinas do Bodog são licenciadas, garantindo uma jogabilidade legítima sem interferência do cassino. Os jogadores podem escolher entre várias centenas de caça-níqueis, incluindo caça-níqueis progressivos, modelos sem as bobinas usuais e jogos com um número não fixo de símbolos nas bobinas:

Slots como Gonzo’s Quest, Lucky Lady’s Charm Delux, Ultimate Hot, American Spirit, Mega Crown e Divine Fortune MegaWa estão entre as muitas opções disponíveis.

Uma variedade de jogos de Blackjack, como Blackjack Low, Multihand Blackjack Pro, Classic Blackjack Gold, First Person Blackjack e European Blackjack Gold, têm regras simples e são voltados para jogadores que buscam uma vitória fácil.

Além disso, as variações de Bacará, incluindo norte-americano, europeu, francês e bancário, bem como o mini bacará, são acessíveis com uma ampla gama de apostas disponíveis.

As opções de Roleta do Bodog vêm em várias formas, permitindo que os jogadores escolham entre emuladores reais sem zeros ou com um ou dois zeros.

Aplicativo Bodog móvel

O Bodog não oferece um aplicativo móvel para Android ou iOS, apenas um aplicativo nativo para Bodog poker online. Para Bodog apostas, use a versão móvel de seu smartphone, que possui uma interface simplificada para carregamento mais rápido e atualizações de probabilidades. Não é necessário fazer download, basta abrir o site no navegador do seu celular para acessar o registro, o login e o suporte com as abas de cassino, cassino ao vivo, esportes e poker. O site Bodog móvel se ajusta automaticamente à sua tela e é atualizado com todas as alterações feitas pelos desenvolvedores. Transações financeiras, previsões de esportes ao vivo e promoções estão disponíveis após o login e o site móvel é totalmente funcional, tornando o Bodog app acessível em qualquer lugar.