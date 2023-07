Marcelo Drummond, marido de Zé Celso, recebe alta do hospital

06/07/2023 | 14:10



Nesta quinta-feira, dia 6, poucas horas após a confirmação da morte de Zé Celso, seu marido, Marcelo Drummond, recebeu alta hospitalar - segundo informações do jornal Metrópoles. Ele estava internado desde a última terça-feira, dia 4, após inalar fumaça do incêndio que ocorreu em seu apartamento, em São Paulo.

Zé Celso morreu devido a complicações no quadro de saúde. Ele teve 53% do corpo queimado no acidente. Ainda de acordo com o jornal, tanto Drummond quanto Victor Rosa e Ricardo Bittencourt, que também estavam no apartamento na hora do incêndio, testaram positivo para COVID-19, mas estão assintomáticos.

Na noite dessa quarta-feira, dia 5, Drummond fez uma última publicação falando sobre o seu amor pelo marido:

Na legenda, ele escreveu:

Meu amor, meu marido tudo vai ficar bem, sigo com fé. Te amo há tanto tempo e cada vez mais. Sigo junto.