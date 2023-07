Azpilicueta dá adeus ao Chelsea rumo ao Atlético de Madrid com choro e emocionante mensagem

06/07/2023 | 13:44



O experiente lateral-direito/zagueiro Cesar Azpilicueta foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira como novo reforço do Atlético de Madrid. O acordo é de uma temporada e o jogador de 33 anos fez questão de se despedir do Chelsea, onde passou as últimas 11 temporadas. Em vídeo, não segurou as lágrimas e emocionou.

"É difícil explicar em palavras o que estou sentindo. Chelsea e Londres são a minha casa e espero voltar a ver todos um dia", iniciou a mensagem, já sem conter as lágrimas. "Estou muito orgulhoso da relação que construímos. Não me imaginava aqui, cheguei só com a minha mulher e agora vamos embora com três filhos lindos", afirmou.

Azpilicueta defendeu o Chelsea por 11 anos, atuando em 508 jogos e conquistando nove troféus. Foi capitão da equipe e ergueu o troféu da Liga dos Campeões, sua maior conquista. "Sinto que dei tudo", disse, convicto. ". É fácil escolher o momento mais alto, aquela Liga dos Campeões diante do Porto, foi o meu primeiro troféu como capitão."

Reformulando todo o elenco, o Chelsea terá um novo time para 2023/24 e até os astros estão se despedindo. Azpilicueta foi mais uma vítima da campanha desastrosa da temporada passada e agora buscará repetir as grandes glórias na Espanha.

"Azpilicueta é do Atlético de Madrid até 2024, Bem-vindo, Azpilicueta!", deu as boas-vindas o clube dirigido pelo técnico Diego Simeone. O contrato já foi assinado e os espanhóis não pouparam elogios ao reforço.

"O defesa central, que chega ao nosso clube no início da pré-temporada, assinou por um ano depois de ter disputado os onze anteriores servindo o Chelsea FC. É um defensor com larga experiência no futebol internacional, com um perfil polivalente, atuando também na lateral-direita, e vai exercer a liderança demonstrada ao longo da sua carreira e que foi reforçada em sua última passagem pelo Chelsea, onde foi capitão do time londrino."