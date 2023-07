Tom Cruise revela desejo de continuar atuando em Missão: Impossível: ?Até os 80'

06/07/2023 | 13:14



Para os fãs da franquia Missão: Impossível uma boa notícia: O ator Tom Cruise não pretende deixar a atração tão cedo. Em entrevista ao jornal australiano The Sydney Morning Herald, o astro declarou que se inspira na energia do ator Harrison Ford e revelou que pretende continuar atuando até os 80 anos de idade, assim como o intérprete de Indiana Jones.

"Harrison Ford é uma lenda", destacou. "Tenho vinte anos para chegar ao nível dele. Espero continuar fazendo filme de Missão: Impossível até ter a idade dele", frisou. Aos 61 anos, Tom Cruise está animado com o lançamento do novo filme da saga. Nesta segunda-feira, 3, a estrela participou do lançamento de Missão: Impossível - Acerto De Contas Parte 1, em cartaz nos cinemas.

Barbie ou Oppenheimer?

Previstos para serem lançados no mesmo dia, 20 de julho, o filme Barbie e Oppenheimer seguem sendo muito aguardados pelos fãs. Tom Cruise, inclusive, está nessa espera. O astro revelou que irá assistir os dois, mas tem a sua prioridade. Segundo ele,

"Eu quero assistir aos dois no fim de semana de estreia. Na sexta vou ver Oppenheimer, e no sábado vou ver Barbie", contou. Para ele, assistir aos filmes nas telonas tem o seu gostinho especial.

"Eu cresci assistindo a filmes na tela grande. Eu faço filmes para a tela grande, e faço isso porque gosto da experiência. É imersivo, e é importante que tenhamos uma comunidade e uma indústria ao redor disso. Então, sim, ainda vou muito ao cinema."