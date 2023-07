No interior, Mauá FC busca empate e Grêmio é derrotado

Cleber Ferrette



06/07/2023 | 13:08



Jogando em Taquaritinga na tarde desta quarta-feira (5), o Mauá FC conseguiu um empate importante contra o time da casa. Em partida válida pela segunda fase do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o Taquaritinga marcou aos 28 minutos do primeiro tempo com Gabriel Moisés e o Mauá empatou aos 20 minutos do segundo tempo com um golaço do zagueiro Gustavo, que pegou uma sobra de primeira na entrada da área.

Já em Santa Bárbara do Oeste o Grêmio Mauaense não teve a mesma sorte e foi derrotado pelo União Barbarense por 2 a 0. A locomotiva ainda desperdiçou um pênalti aos 40’ do segundo tempo com o meia Digão.