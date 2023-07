Uma manhã no Pacaembu - 6. As obras do estádio. Cadê o tobogã? E o gramado, as traves? Poeira nas sociais.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/07/2023



Quem lembra do último jogo, do último gol, da última linda defesa? Quem guardou o ingresso do jogo que encerrou a fase pioneira do Estádio do Pacaembu iniciada com a sua inauguração em 1940?

Com certeza, Ademir Takara, o bibliotecário-mor do Museu do Futebol, tem todas essas informações. Mas naquele início de tarde do sábado, 3 de junho de 2023, seguindo em direção ao Cemitério do Araçá, a nossa preocupação era com as fotos tiradas há pouco.

“Memória” fotografou as obras do Pacaembu, numa sorte de ter encontrado aberta uma das portas do estádio. Gravamos a informação do operário que nos atendeu:

- O estádio será reaberto em 25 de janeiro de 2024, na final da Copinha.

Que assim seja. Fiquem, amigos da Memória, com algumas das imagens que registramos. Estamos no corredor de acesso às arquibancadas numeradas, agora sem número e tingidas pela vermelhidão que sobe das obras que não paravam naquele sábado em que o Grupo Literatura e Memória do Futebol realizou a sua reunião 153.

Fiquem tranquilos: o Museu do Futebol permanece em pleno funcionamento. As obras não chegaram – e, esperamos, nem chegarão até o mais lindo museu da bola do mundo.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Projeto Memória

EM OBRAS. Sábado 3 de junho de 2023: assim estava o estádio do Pacaembu visto do alto da rua Desembargador Paulo Passaláqua

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

A Publicidade do Diário, com Renato Polesi, Alberto Grisaro, Joel M. Silva, John, Dalvides Peron, Alcides Sofiatti, Sebastião Rodrigues: um timaço que se foi.

Formamos com José Ianelli Junior uma dupla de remanescentes.

Época de ouro que merece ser lembrada.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 7 de julho de 1993 – ano 36, edição 8432

SANTO ANDRÉ – Encontrado cemitério clandestino no Parque Miami.

SÃO CAETANO – Funcionalismo em greve: servidores da Prefeitura querem dois salários mínimos de piso.

TEMPO – Frente fria chega e acaba com o veranico.

CULTURA & LAZER – Tina Turner lança filme autobiográfico em que destaca conflitos com o ex-marido.

Bailes

Amanhã a AA Audax (Santo André) realizará baile em sua sede dedicado às famílias associadas.

Em São Bernardo, o vasto Salão Pelosini realizará sarau dançante promovido por uma comissão de senhoritas.

Cf. A Gazeta, de São Paulo, em São Bernardo, 22-5-1931.

EM 7 DE JULHO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão no Alto da Serra (Paranapiacaba): realizou-se ontem (6-7-1903) o último espetáculo do prestidigitador Fiel Jaconianni em números como “Louça Indiana”, “Garrafa Misteriosa”, “Aparição de Mademoiselle” e “Limão Maravilhoso”.

O artista prometia voltar ao Alto da Serra em agosto (de 1903).

Das agências internacionais: papa Leão XIII agonizava. Desenganado, faleceria em 20 de julho de 1903.

1973 – Na melhor de três partidas, a equipe feminina de basquetebol do São Caetano EC vence a da Pirelli e conquista pela quinta vez o Paulista. Jogo disputado em quadra neutra, a do ginásio do Baetão, em São Bernardo, que ficou lotado.

HOJE

Dia Mundial do Chocolate

Dia do Voluntário Social

Dia Estadual do Funk em São Paulo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 7 de julho: Beneditinos (PI), Candelária e Pelotas (RS), Conceição do Coité (BA), Corupá (SC) e Nossa Senhora do Socorro (SE).

São Vilibaldo

7 de julho

Príncipe saxão. Bispo de Eichstadt, na Baviera. Acompanhou Bonifácio na evangelização da Germânia. Faleceu em 790.

Ilustração – Insituto Hesed