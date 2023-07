Foram mais de 115 mil veículos vendidos em menos de 4 semanas, diz Alckmin em reunião do CNDI

06/07/2023 | 12:10



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira que foram vendidos mais de 115 mil veículos em menos de quatro semanas com o programa incentivo ao setor automotivo, lançado pelo governo federal no início de junho. Em declaração durante reunião que marca a reativação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), ele reiterou que o programa foi um sucesso.

"O programa automotivo foi um sucesso em poucas semanas, foram R$ 500 milhões de crédito tributário para pessoa física", disse o ministro. "Foi interessante porque mesmo os carros acima de R$ 120 mil aumentaram muito a venda, porque despertou o interesse das pessoas para procurarem as revendas."

No discurso, Alckmin fez um balanço das medidas já tomadas pelo governo federal, como o novo Padis, com a inclusão de energia solar. Em uma avaliação sobre o cenário brasileiro, o vice-presidente destacou uma "precoce" desindustrialização do País.

Dentre a retomada de programas implementados, o ministro destacou que o governo trabalha para reduzir a dependência de importação de fertilizantes, citou o comitê "gás para Indústria" dentro do programa Gás para Empregar e a plataforma de comércio eletrônico, que é onde será feito o acompanhamento do setor industrial de forma permanente.