Letícia Spiller, Zeca Camargo e mais famosos prestam homenagem a Zé Celso

06/07/2023 | 12:10



Nesta quinta-feira, dia 6, morreu aos 86 anos de idade Zé Celso Martinez Corrêa, em São Paulo. Ele estava internado desde terça-feira, dia 4, quando deu entrada no hospital por sofrer queimaduras devido a um incêndio em seu apartamento, no bairro Paraíso.

Na quarta-feira, dia 5, seu quadro teve uma piora e ele desenvolveu uma insuficiência renal, não conseguindo responder ao tratamento, o que acarretou na falência dos órgãos.

Zé Celso, como era conhecido e carinhosamente, estava internado na UTI no Hospital das Clínicas. Ele teve 60% do corpo queimado devido ao acidente que está sendo investigado pela O 36º DP (Vila Mariana) da Polícia Civil.

Nas redes sociais, famosos, fãs e amigos do dramaturgo já estão prestando suas homenagens.

Lúcia Veríssimo postou uma foto de Zé Celso em preto e branco e escreveu:

Antropofágico, inquieto, irreverente, antenado e revolucionário é o pouco que se pode resumir desse genial autor e diretor. O teatro brasileiro deve e muito a genialidade de Zé Celso. Essa chama interna que transbordou em seu Teatro Oficina è que il levou a sua memorável montagem de O Rei da Vela, um verdadeiro manifesto aos duros tempos de chumbo. E agora novamente envolto em chamas ele parte para empobrecer ainda mais a cultura do país. Como você cumpriu bem sua missão, Zé Celso, sua chama interna permanecerá exigindo efervescência cultural para todo sempre. Obrigada.

O ator Dudu Pelizzari compartilhou um clique ao lado de Zé Celso e escreveu:

O grande Cacique do Teatro volta a morada do Sol. Hoje o Teatro perdeu uma das figuras mais importantes de todos os tempos e eu perdi um grande Mestre. Esse cidadão de Araraquara transformou não só minha vida com tamanha inspiração, mas a vida de todos que em algum momento participaram de sua apoteose orgástica. Te Amo Zé!

A atriz Fafá Renno escreveu:

Lá se vai Baco! Nosso ser dionisíaco. Uma salva de palmas, senhorxs!!! Vamos brindar com vinho, nos abraçar e dançar nus livres e amantes pela vida! Obrigada por tanto, Zé!!! Evoé!!!

O jornalista Zeca Camargo não ficou de fora das homenagens.

Sempre, sempre na frente de tudo. Não apenas anos, mas séculos. Que fique a certeza de que semeou infinitas mentes inquietas, como a minha. Obrigado Zé Celso.

Letícia Spiller também usou as redes sociais para homenagear o dramaturgo.

Amor eterno, amor infinito que brilha e sempre brilhará ! E agora a sua luz ilumina o mundo. Esteja em paz mestre , gratidão, gratidão, gratidão?