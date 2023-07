Fantasy Sports: 5 pontos para entender a modalidade

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/07/2023 | 11:55



Fantasy Sports representam um dos mercados que mais crescem mundialmente, especialmente em se tratando de América do Sul. No Brasil, por exemplo, o estímulo para os jogos é impulsionado pelo aumento das vendas de smartphones e pela alta no poder de compra da população de classe média.

Segundo o estudo Fantasy Sports Market by Product, Platform and Geography: Forecast and Analysis 2023 – 2027, realizado pela Associação Brasileira de Fantasy Sport (ABFS), a demanda por dispositivos de ponta e smartphones está aumentando no local. O relatório ainda aponta que a América do Sul foi a 4ª maior região em 2022. E continuará sendo o 4º maior segmento em 2027, sendo o Brasil o país mais importante.

A fim de desmitificar mitos sobre Fantasy Sports, há cinco pontos relevantes sobre o assunto.

1. Eventos esportivos reais

Os Fantasy Sports são baseados em eventos esportivos reais. Esse pano de fundo é importante aliado dos esportes tradicionais, uma vez que fomenta a participação dos fãs no jogo virtual, incentivando discussões sobre as modalidades e promovendo ainda mais o engajamento com os atletas.

Em 2022, a fatia do mercado mundial ficou dividida assim entre os esportes mais populares:

Futebol – 38,97%

Beisebol – 16,63%

Basquete – 13,42%

Futebol americano – 10,24%

Outros – 20,74%

“O Campeonato Brasileiro é, sem dúvidas, a maior oportunidade para o segmento no Brasil. Vemos cada vez mais uma interação entre os competidores de Fantasy Sports e os times que são por eles escalados”, pontua Rafael Marcondes, presidente da ABFS.

2. Conhecimento prévio

Estudar e analisar cenários é um diferencial, já que um dos fatores determinantes é conhecer bem o evento esportivo. Além disso, é necessário se aprofundar nas regras e análise de histórico e da performance dos atletas. É preciso que o técnico virtual acompanhe não apenas os campeonatos, mas o ambiente como um todo e o maior número de informações possíveis sobre os jogadores e times, a fim de ter a melhor performance do seu time virtual.

3. Habilidade em Fantasy Sports



Fantasy Sports são jogos de habilidade. Os resultados dependem preponderantemente da habilidade do competidor, como demonstra o estudo Luck and the Law: Quantifying Chance in Fantasy Sports and Other Contests, do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

O técnico de Fantasy Sport precisa conhecer mais do que gráficos e estatísticas dos eventos reais para vencer. Ele precisa definir uma estratégia para a pontuação, levando em conta o histórico de cada atleta e também sua atual situação, se vem performando bem ou mal, se existe alguma lesão, a probabilidade de ser escalado, se o jogador a ser escolhido atuará dentro ou fora de casa, se sairá jogando ou poderá entrar no curso da partida, condições meteorológicas, entre outros.

4. Ação coletiva

Fantasy Sports dependem das ações de um grupo de atletas da vida real. Cada iniciativa será responsável por garantir ao técnico virtual pontuações diversas, somando-se, caso a ação seja positiva (como um gol marcado), ou reduzindo-se, caso seja uma ação negativa (como um cartão vermelho).

Os resultados do esporte eletrônico vão depender diretamente da atuação dos jogadores na vida real. O campeão da liga será aquele que melhor performar, garantindo o maior número de pontos na competição.

5. Premiação fixa

No Fantasy Sport existe uma regra pré-definida, inclusive com a existência de eventual premiação de qualquer espécie. Esse aspecto é relevante para o consumidor, que tem a garantia de que terá o valor indicado na competição recebido independentemente da quantidade de pessoas que estão competindo com ele.

O resultado da partida se dá a partir da somatória de pontos dos atletas escalados em seus times. Como isso demanda tempo e estudo dos técnicos virtuais, é imprescindível que tenham a segurança de que os prêmios indicados no início do campeonato sejam entregues ao vencedor.