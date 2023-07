Palavra do Leitor

Da Redação



06/07/2023 | 11:26



Restaurante popular

Foi com alegria que soube, por meio do Diário, do projeto para instalar um restaurante popular em São Caetano (Política, dia 25). Seguindo o exemplo do Bom Prato, uma das mais louváveis políticas públicas do Estado de São Paulo, teremos o Nosso Prato, como será chamado o restaurante na cidade, voltado ao morador de baixa renda e a terceira idade, fornecendo refeições a R$ 1. Por falar em terceira idade, sempre defendi a ideia de que os centros da terceira idade fornecessem refeições aos seus associados, com preço razoável e com a possibilidade do idoso levar a refeição para casa quando na residência tiver idosos com problemas de locomoção, inclusive a refeição poderia ser entregue em casa, para aqueles com vulnerabilidade social. O Nosso Prato contará com um conselho do qual participarão membros da sociedade civil. Aproveito para parabenizar o prefeito José Auricchio e me colocar a disposição para colaborar como conselheiro.

Roberto Canavezzi - São Caetano

Delegacia da Mulher

‘Região descumpre lei do expediente em Delegacias da Mulher’ (Setecidades, dia 4). Eu não acredito. Para sustentar ainda mais nossa surpresa relembro que quando, em 1985, São Paulo criou a primeira Delegacia da Mulher, sendo o pioneiro no País, criou-a para oferecer à mulher proteção em todos os aspectos, físico, moral e sexual. A Delegacia da Mulher é instrumento social e de justiça, imprescindível para oferecer às mulheres proteção. E quando somos surpreendidos com a informação de que a região descumpre aquilo que lhe deu vida e responsabilidade institucional, perguntamos: “será que essas mulheres têm somente homens, maridos e parceiros violentos, como agressores”? Lembramos que o feminicídio, conforme traduz o Código Penal Brasileiro, considerado crime hediondo, não pode ser negligenciado ou deixado para segundo ou terceiro planos. Pois o mesmo trouxe muitas mortes às sete cidades, Estado e País. Não queremos desculpas; queremos esse descaso revertido.

Cecél Garcia - Santo André

TV Brasil

A EBC (Empresa Brasil de Comunicação), que até hoje tem uma programação bem interessante, vai dedicar o seu canal TV Brasil 2 para conteúdo governamental (Cultura & Lazer, dia 24). Será que em breve haverá mais um canal rede esgoto de televisão no ar?

Walmir Ciosani - São Bernardo

‘Democracia’

Não é receita de bolo, é receita para venezuelar o Brasil. Rigorosamente segue a mesma trajetória venezuelana. Inicialmente retirando os concorrentes ao poder, depois com auxílio do equivalente aos nossos ministros do STF os impedindo e criminalizando e para cooptar a valorização da cúpula das forças armadas. O último bastião a ser superado é o Legislativo que, temendo represália devido a culpa no cartório ou outros interesses, não exerce a intervenção constitucional para impedir a célere transição à perniciosa “democracia venezuelana”. Mais claro, impossível!

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)