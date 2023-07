Pelos direitos das pessoas com deficiência

Da Redação



Desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, a população de pessoas com deficiência, que só no Estado de São Paulo já ultrapassa 3,4 milhões, foi admitida, mas ainda precisava ser ouvida e protegida por uma legislação que levasse em conta suas necessidades e individualidades.

A luta pela garantia de direitos foi de fato reconhecida em 6 de julho de 2015, data em que o Brasil foi contemplado com a LBI (Lei Brasileira de Inclusão) da Pessoa com Deficiência. O marco ocorreu em resposta às definições assinadas pelo País na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, em 2007, e ratificada em território brasileiro por um decreto federal.

Em 2023, a LBI completa oito anos e o governo de São Paulo, sob gestão do governador Tarcísio de Freitas, tem trabalhado incessantemente para toda a população – incluindo a com deficiência. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência oferta programas e ações construídos ao lado deste público que, transversalmente, respondem a cada eixo da LBI.

Nas áreas primordiais como saúde e educação, temos feito a diferença. A reabilitação e a inclusão escolar têm sido prioridades desde o início da gestão. Equipamentos inéditos na Rede de Reabilitação Lucy Montoro e diretrizes que garantem profissionais em sala de aula auxiliando pessoas com deficiência são dois exemplos concretos disso.

Anunciamos em abril, mês de conscientização do autismo, um plano inédito que une ações intersecretariais com o objetivo de efetivar políticas públicas e implementar cuidados às pessoas autistas.

Criamos e expedimos sem custo a CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) para reforçar os direitos em serviços públicos e privados em todo o território estadual. Já são 8.700 carteiras emitidas, o que prova a importância dessa ação para as cerca de 460 mil pessoas autistas paulistas.

Nossa gestão também contemplou a importante atuação das universidades estaduais em prol da inclusão e assinou um protocolo de intenções para o desenvolvimento de tecnologias assistivas focadas nas pessoas com deficiência.

Acessibilidade e respeito são primordiais para a implantação de qualquer política pública. A lei nos guia, mas é essencial que a inclusão seja o ponto de partida para qualquer tomada de decisão.

Sabemos que ainda há um longo percurso em busca da igualdade e da inclusão plenas, mas estamos trilhando esse caminho para transformar o Estado. Para fazer a diferença, é essencial que todos caminhemos juntos.