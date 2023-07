Stênio Garcia compartilha novo vídeo no hospital e atualiza estado de saúde

06/07/2023 | 11:10



Nesta quinta-feira, dia 6, o ator Stênio Garcia, de 91 anos de idade, compartilhou um novo vídeo atualizando os fãs e seguidores sobre seu estado de saúde. Ele foi internado no último sábado, dia 1, com um quadro de septicemia aguda e está no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Na legenda da publicação, Stênio começa explicando:

Eu estou VIVO e ontem já tiraram o acesso que estava na minha veia porque não tenho mais infecção. Continuo no hospital porque farei exames para pesquisar uma inflamação que está causando dores da cintura para baixo e iniciei tratamento com cortisona, explicou o artista.

Durante o vídeo, ele ainda criticou as notícias falsas sobre seu quadro hospitalar.

A mídia é ávida de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas. Por que ficar matando as pessoas? Deseja a saúde, eu pelo menos faço isso porque sei que tem a lei do retorno.