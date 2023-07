SKY começa a operar voos diretos para Lima, no Peru

Redação

Do Rota de Férias



06/07/2023 | 10:55



Na última terça-feira (4/7), a companhia aérea low cost SKY Airline começou a operar voos diretos para Lima, no Peru. As rotas são realizadas entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, e o Aeroporto Internacional Jorge Chávez (LIM). No total são oito trechos por semana. Até o dia 7 de julho estarão disponíveis preços promocionais a partir de R$1.277, para os trechos de ida e volta, incluindo taxas.

Voos diretos para Lima

Os voos que partem de São Paulo estão programados para os domingos, segundas, quartas e sextas-feiras, saindo às 4h50 e chegando às 8h15 – viagens de aproximadamente 5 horas e 25 minutos de duração.

Já as rotas que partem da capital peruana são às segundas-feiras, com saída às 23h40 e chegada às 06h35 e saída à 0h20 e chegada às 7h15, e às quintas-feiras e aos sábados, com saída à 0h20 e chegada às 7h15.

Atrações em Lima

Lima é um destino vibrante, conhecido principalmente por seu rico patrimônio histórico, cultural e gastronômico. A cidade abriga alguns dos restaurantes mais famosos do mundo, entre eles Astrid y Gastón, do chef Gastón Acurio, e Maido, comandado pelo chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, que já foram eleitos os melhores da América Latina pela lista The World’s 50 Best Restaurants, promovida pela revista britânica Restaurant. O Central, conhecido por explorar ingredientes indígenas peruanos, e o La Mar, especializado em mariscos, também se encontram entre os favoritos dos apreciadores de experiências culinárias

A visita também é uma boa oportunidade para uma imersão na história peruana, passando por pontos como o Centro Histórico, a Praça das Armas e o sítio arqueológico Huaca Pucllana, localizado no bairro de Miraflores. Outra região que atrai viajantes brasileiros é Barranco, conhecida por abrigar os bares e clubes mais animados da cidade.

Além dos atrativos locais, Lima é a porta de entrada para quem deseja explorar outros destinos do Peru, como Cusco e Arequipa, que se destacam por atrativos naturais e históricos. Além disso, a SKY utiliza o aeroporto da cidade para conexões de voos econômicos entre Brasil e Miami, nos Estados Unidos.