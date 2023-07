Facebook branco, Threads é lançado para concorrer com Twitter

Bianca Bellucci e Sérgio Vinícius

O Threads, nova rede social da Meta que visa competir com o Twitter, foi lançado ontem (quarta-feira, 5) para Android e iOS. Trata-se de uma mídia voltada para compartilhamento de texto e que é vinculada ao Instagram. Por conta dessa conexão, inclusive, já ultrapassou 10 milhões de usuários após sete horas de funcionamento. A informação foi divulgada por Mark Zuckerberg, proprietário da Meta.

Como funciona o Threads

É fácil ingressar no Threads. Basta usar a conta do Instagram para fazer login. O nome de usuário do Instagram, inclusive, será transferido para a nova rede – com a opção de personalizá-lo especificamente para o Threads, se preferir.

Por padrão, o usuário segue automaticamente as mesmas contas do Instagram, mas é possível deixar de acompanhá-las na nova rede. Também dá para encontrar outras pessoas que se interessam pelos mesmos assuntos.

O Threads permite posts com até 500 caracteres e apresenta botões de curtida, comentário e compartilhamento – tal qual o Twitter. Imagens, links e vídeos de até 5 minutos podem ser usados nas publicações. Além disso, o aplicativo permite que os usuários escolham se as respostas serão abertas ao público ou restritas a seguidores ou contas mencionadas.

Ainda é possível controlar quem pode te mencionar ou responder. Assim como no Instagram, dá para adicionar palavras ocultas para filtrar respostas que contenham termos específicos. Você também poderá deixar de seguir, bloquear, restringir ou denunciar um perfil clicando no menu de três pontos. Todas as contas bloqueadas no Instagram são automaticamente bloqueadas no Threads também.

É válido ressaltar que os principais recursos de acessibilidade disponíveis no Instagram, como o leitor de tela e descrições de imagens geradas por inteligência artificial (IA), também estão disponíveis no Threads.

Opinião do 33Giga

Apesar de o Threads se posicionar como concorrente do Twitter, na avaliação do 33Giga não é bem assim. A principal característica da rede do passarinho azul é ser imediatista, com posts em tempo real. A nova mídia da Meta, no entanto, apresenta publicações fora de ordem e até mesmo antigas.

Neste quesito, dá para resumir como um Facebook pintado de branco e anexado ao Instagram.

Outro ponto que incomoda é o vínculo com o Instagram. Tudo que é publicado no Threads automaticamente é postado na rede de compartilhamento de fotos. Um amigo da reportagem, o analista comercial Luan de Jesus, definiu bem essa ligação obrigatória: “o problema é que é o mesmo povo do Instagram; nem dá para manter a personalidade do Twitter”. E mais: uma vez que o perfil é criado, você não consegue exclui-lo. Se fizer isso, vai deletar o Instagram junto. Está nos Termos de Uso.

Outro resumo: o Twitter é infestado por pessoas que problematizam qualquer coisa, a todo momento – e não estão com seus perfis ligados a outras redes sociais. Os debates insanos, os memes e boa parte do que circula no restante da internet (dias depois) começam lá.

O TechCrunch ainda aponta problemas de privacidade. As informações fornecidas por meio de divulgações obrigatórias exigidas no iOS mostram que o aplicativo pode coletar dados altamente confidenciais sobre os usuários para traçar o perfil de suas atividades digitais – incluindo saúde e finanças, localização precisa, histórico de navegação, contatos, histórico de pesquisa e outras informações confidenciais.

Mais uma: senhor Elon Musk vai ter que se coçar mais – bem mais – se quiser expulsar o povinho de lá.

Para quem busca uma alternativa ao Twitter, a indicação é esperar pelo convite do Bluesky. Trata-se de um Twitter descentralizado e idealizado por Jack Dorsey (criador e antigo CEO da plataforma do passarinho azul). Com interface e usabilidade bastante similares, a principal diferença está na falta dos Trending Topics – mas isso também não existe no Threads.