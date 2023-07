Taxas de juros abrem em alta seguindo exterior e à espera de votação de reformas na Câmara

06/07/2023 | 09:27



As taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) abriram o pregão desta quinta-feira, 6, em alta, acompanhando a elevação dos juros projetados pelos Treasuries e à espera do avanço de reformas econômicas relevantes para o equilíbrio das contas públicas na Câmara dos Deputados.

Os deputados pretendem votar ao longo dos próximos dias três reformas importantes: a tributária, a que dá vantagem à União em caso de empate nos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) e o novo arcabouço fiscal.

Depois de um dia intenso de negociações na quarta-feira, a expectativa é de que a reforma tributária comece a ser votada hoje à noite. A do Carf, que é mais relevante para o Planalto do ponto de vista de aumento na arrecadação e mitigação do risco fiscal no curto prazo, deve vir em seguida, e a revisão das mudanças no arcabouço fiscal feitas pelo Senado ficará por último.

O avanço dos juros também pega carona no mercado internacional, onde as taxas dos Treasuries operam em alta após o Federal Reserve, banco central americano, indicar em ata publicada nesta quarta que sua defesa da austeridade nos juros poderia ter ido além do discurso em junho.

Com o aumento na aversão ao risco e a confirmação de que o Fed de fato pretende aumentar os juros mais algumas vezes em 2023, o juro projetado pela T-note de 2 anos subia a 4,96%, de 4,95% ontem, enquanto o juro da T-note de 5 anos operava a 4,30%, de 4,25%.

Na agenda do dia, os destaques são os dados sobre o emprego no setor privado dos EUA (9h15) e sobre a atividade no setor de serviços do país, às 11h. Vale ressaltar também que hoje o Tesouro fará leilão de LTN para 1º/10/2024, 1º/10/2025 e 1º/7/2027 e de NTN-F para 1º/1/2029 e 1º/1/2033.

Por volta das 9h15 desta quinta, a taxa do contrato e DI para janeiro de 2024 subia a 12,820%, de 12,798% no ajuste de ontem, e a taxa para janeiro de 2025 avançava a 10,795%, de 10,761%.