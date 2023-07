Após Manoel Soares desmentir boatos sobre demissão da Globo, famosos apoiam apresentador: Você é gigante

06/07/2023 | 09:11



Manoel Soares gravou um vídeo nas redes sociais na noite da última quarta-feira, dia 5, para desmentir os boatos envolvendo sua demissão na TV Globo. Nos comentários, o apresentador recebeu o apoio de anônimos e famosos.

Na legenda da publicação, Soares explicou o motivo de estar se pronunciando mais uma vez sobre o assunto:

Tenho muitas notícias bacanas para trazer aqui sobre novidades que estão chegando e que vai nos deixar mais próximos, mas quero antes colocar um fechamento nesse assunto. Desde já, fico grato pelo carinho de todos que assim como eu estão indignados com essas calúnias. Mas vamos seguir os ensinamentos de nossa mestra Conceição Evaristo: Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer.

Já no vídeo, ele afirmou que não foi demitido por justa causa, e negou que tenha tido comportado inadequado com os membros da equipe do Encontro.

Entre os famosos que comentaram, estão Gil do Vigor, Drica Moraes e Jessilane.

Oh meu amigo, ficou feliz de saber que você está bem! Te amo. Força!, escreveu Gil.

Que saco ter que ficar dando espaço pra explicar fofoca de gentalha?, disse Drica.

Eu tô ansiosa pelas novidades, escreveu Jessi.

Você é gigante! Que Deus te abençoe hoje e sempre, comentou Tati Quebra Barraco.