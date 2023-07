Fernanda Campos compartilha reação de Neymar Jr. a meme de Bruna Marquezine

06/07/2023 | 09:10



Alfinetada? Fernanda Campos, a influenciadora que deu o pontapé no bafafá de caso de traição de Neymar Jr., chamou a atenção mais uma vez nas redes sociais na última quarta-feira, dia 5. A jovem de 26 anos de idade mostrou um print de parte de sua conversa com o jogador de futebol.

Através de um vídeo compartilhar no TikTok, a criadora de conteúdo digital se divertiu ao revelar que chegou a enviar um meme em forma de figurinha para Neymar, mas o que realmente se destacou foi a pessoa que estava na foto: Bruna Marquezine.

No bate-papo, o craque do PSG chega a perguntar onde Fernanda está e, assim que percebe que uma de suas ex-namoradas está estampada no meme, ele envia:

Ai é f**a.

Na legenda do vídeo, Fernanda chegou a deixar uma alfinetada para os haters que estão a comparando com outras mulheres ou deixando comentários maldosos sobre sua aparência física.

Desculpa, vocês tentam me comparar com outras, mas no meu universo não existe isso.

Vale lembrar que Neymar e sua noiva, Bruna Biancardi estão a espera da primeira filha do casal. Os dois já revelaram que terão uma menininha e escolheram o nome Mavie.