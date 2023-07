Em A Grande Conquista, Sandra Melquíades se livra da Zona de Risco e coloca Ricardo Villardo em seu lugar

06/07/2023 | 09:10



E a disputa continua... Na última quarta-feira, dia 5, mais uma reviravolta aconteceu em A Grande Conquista. Sandra Melquíades, que estava na Zona de Risco com Giulia e Victoria, se livrou da berlinda e colocou Ricardo Villardo em seu lugar.

Isso porque aconteceu a Prova da Virada, em que as participantes tinham que se livrar do maior número de bolinhas. Ao final da missão, a irmã de Rico Melquíades levou a melhor e teve a oportunidade de indicar outra pessoa para ocupar o banco na Zona de Risco.

Além do ator, Giulia e Victoria também seguem disputando o favoritismo do público para terem a chance de ficarem mais uma semana no reality.