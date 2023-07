Testamos: Soundcore A20i, fone da Anker, entrega experiência de áudio completa

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/07/2023 | 08:59



Em maio deste ano, a Anker apresentou dois novos fones de ouvido sem fio para o mercado brasileiro. O teste do Soundcore P20i pode ser conferido neste link. O Soundcore A20i, por sua vez, tem sua avaliação exposta a seguir.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Primeiras impressões

Antes de falar sobre as impressões do Soundcore A20i é importante dizer que o modelo só é vendido pela loja oficial da Anker no AliExpress. Isso significa que o produto sai da China e, dependendo da Receita Federal, pode ser taxado ao chegar no Brasil. O fone de ouvido tem preço sugerido de R$ 190, sem as tarifas. Vai depender de você se vale a pena encarar o humor do Governo.

Uma vez que estiver com o aparelho em mãos, por sua vez, o pareamento é simples. Basta retirar os plugues do estojo de carregamento e uma luz branca começará a piscar. Agora, é só procurá-lo e conectá-lo. Durante os testes do 33Giga, o modelo foi sincronizado a um computador Lenovo e a um iPhone. Ambos foram realizados de maneira rápida.

É válido ressaltar que o pacote ainda contempla três tamanhos de pontas de silicone (pequeno, médio e grande), um pequenino cabo USB-C para carregamento (apenas 40 cm) e manual (há instruções em português). Não é oferecido conector de tomada.

Raio-X do Soundcore A20i

Conexão: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Porta de alimentação: USB-C

USB-C Duração da bateria: 9 horas de reprodução (28 horas com o estojo)

9 horas de reprodução (28 horas com o estojo) Faixa de impedância: até 32?

até 32? Frequência de resposta: 20 Hz – 20.000 Hz

20 Hz – 20.000 Hz Cores disponíveis: preto, branco, e combinação de branco e lilás

preto, branco, e combinação de branco e lilás Preço: R$ 190 (sem taxas)

R$ 190 (sem taxas) O que empolga: pareamento fácil, ótima qualidade de áudio, microfone isola sons do ambiente, série de comandos touch, nove horas em apenas uma carga

pareamento fácil, ótima qualidade de áudio, microfone isola sons do ambiente, série de comandos touch, nove horas em apenas uma carga O que desanima: produto pode ser taxado por ser enviado da China, cabo de carregamento é pequeno, não acompanha conector de tomada

produto pode ser taxado por ser enviado da China, cabo de carregamento é pequeno, não acompanha conector de tomada Loja oficial: https://bit.ly/449KNBv

Desempenho na prática

O grande destaque do Soundcore A20i fica para a qualidade sonora. O fone de ouvido entrega áudio nítido independentemente do volume. Enquanto isso, os graves reforçados dão sensação de imersão. E é possível ter ainda mais personalização por meio do aplicativo Soundcore (disponível para Android e iOS), como a possibilidade de ativar o Modo de Jogo e realizar ajustes de EQ.

Aliado ao som, o modelo conta com dois microfones embutidos, que isolam a voz do usuário com ajuda de inteligência artificial. Neste review, a função se mostrou bastante eficaz. Em uma rua movimentada, com barulho de carros e latidos de cachorros, a pessoa do outro lado da ligação não era capaz de ouvir os sons ambientes.

Outro destaque do aparelho são os comandos touch. No plugue direito, é possível avançar faixas (pressão por dois segundos) e dar play ou pause (dois toques). Pelo esquerdo, o usuário retrocede a música (pressão por dois segundos) ou aciona a assistente de voz do aparelho (dois toques). Também é possível dar dois toques para atender ou encerar ligações.

O único comando que não se mostrou tão eficiente nos testes do 33Giga foi o de retroceder canções. Ao pressionar o plugue esquerdo por dois segundos, ele não acessa a faixa anterior, mas volta para o começo da música.

Em relação à bateria, o modelo oferece nove horas de consumo direto. No entanto, é possível acessar cargas extras pelo estojo – um total de 28 horas ou cerca de três recargas. Quem estiver com pressa, por sua vez, pode conseguir duas horas de autonomia com apenas 10 minutos de tomada.

O Soundcore A20i ainda oferece conexão Bluetooth 5.3 (pareamento que funciona sem interferências de portas e paredes), resistência contra água (certificação IPX5), e 18 meses de garantia.