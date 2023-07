Charge do dia

Seri



06/07/2023 | 08:53



A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo realizou ontem a primeira reunião do grupo de trabalho criado para discutir o desenvolvimento do turismo ferroviário em todo Estado. O encontro aconteceu durante viagem no Expresso Turístico com percurso da Estação da Luz até Paranapiacaba. O secretário da Pasta, Roberto de Lucena, garante que, em 60 dias, haverá a entrega de relatório sobre possíveis investimentos neste setor, novas interligações e rotas a serem estudadas pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Entre os objetivos, destaca-se a meta para que linhas ferroviárias ociosas e ramais utilizados pelo transporte de carga possam também dar espaço a utilização dos trens turísticos.