Estado reúne grupo de trabalho para debater turismo ferroviário

Beatriz Mirelle



06/07/2023



A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo realizou ontem a primeira reunião do grupo de trabalho criado para discutir o desenvolvimento do turismo ferroviário em todo Estado. O encontro aconteceu durante viagem no Expresso Turístico com percurso da Estação da Luz até Paranapiacaba. O secretário da Pasta, Roberto de Lucena, garante que, em 60 dias, haverá a entrega de relatório sobre possíveis investimentos neste setor, novas interligações e rotas a serem estudadas pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Entre os objetivos, destaca-se a meta para que linhas ferroviárias ociosas e ramais utilizados pelo transporte de carga possam também dar espaço a utilização dos trens turísticos.

Após desembarcar em Paranapiacaba, o secretário estadual ressaltou o potencial de Santo André para entrar no MIT (Municípios de Interesse Turístico), o que acarreta relevância e traz mais recursos à cidade. O projeto de lei da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) já está em tramitação na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

“A ideia dessa reunião terminar em Paranapiacaba faz muito sentido porque a história de São Paulo passa por aqui. Fecharemos esse relatório em 60 dias para que o governador valide as propostas encaminhadas. Após a análise dele, ocorrerão investimentos e outros desdobramentos. Boa parte da malha ferroviária que temos para transporte de carga tem períodos ociosos. Estamos catalogando quais são esses trechos para que possamos implementar os trens turísticos”</CW>, comenta Roberto de Lucena, que complementa justificando que “ a Vila é um dos patrimônios de São Paulo, o que condiz para que Santo André esteja no mapa do turismo e seja considerada durante o planejamento estratégico da Pasta nos próximos anos”.

O secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fabio Picarelli, e o adjunto da Pasta, Alexandre Audino, foram convidados para participar do primeiro encontro do grupo de trabalho. “O secretário pretende trazer formações no ramo do turismo e fornecer créditos à Vila. Ao escolher Paranapiacaba como destino, ele reconhece o esforço que fazemos em prol deste local. Por ser o contato inicial, teremos que desenvolver propostas ao longo desse prazo de 60 dias”, comentou Picarelli.

Depois de elencar os propósitos da reunião, o secretário Roberto de Lucena visitou locais como a Casa da Família Ferroviária e o campo de futebol União Lyra Serrano. “Estamos prontos para dar todo apoio para que o município esteja em condições de ser ranqueado no MIT e possa pleitear a condição de ser estância”, disse. Ele também garantiu que retorna à Vila em 22 de julho, na abertura do Festival de Inverno.

“A visita do secretário é muito positiva. A Vila está passando por mudanças de estrutura e qualidade. É importante que o Estado invista na cidade e dê apoio como município turístico. O Festival de Inverno, que acontecerá no final de julho, mostra o retorno que isso dá para o comércio local”, pontuou o prefeito de Santo André em exercício, Luiz Zacarias (PL).

Na avaliação do secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, a Vila ser escolhida para o percurso da primeira reunião do grupo de turismo demonstra a força do turismo ferroviário para impulsionar a economia estadual. "Em março, realizamos uma pesquisa com a FGV (Fundação Getulio Vargas)/Strong que indica que 80% das pessoas que vem até Paranapiacaba tem gasto médio de R$ 120. Isso apresenta a pujança do setor e é fundamental que São Paulo esteja engajado nesse fomento."