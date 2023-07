Após imbróglio, Guarani acerta venda do goleiro Tony para o Aljandal, da Arábia Saudita

05/07/2023 | 20:00



Após travarem semanas de negociações para discutir uma rescisão contratual, o Guarani acertou nesta quarta-feira a venda dos direitos do goleiro Tony para o Aljandal, da Arábia Saudita. O atleta não vinha atuando na Série B do Brasileiro, após pedir para ser negociado após sofrer ameaças da torcida.

Sua última atuação foi na derrota por 1 a 0 para o CRB, onde tudo começou. No gol do time alagoano, a torcida ficou na bronca, dizendo que era um chute "defensável" e que Tony "tirou o braço". O goleiro vestiu a camisa do Guarani em 17 jogos, sendo eles oito na Série B, sete na primeira fase do Campeonato Paulista e dois no Troféu Independência.

Sem Tony, o Guarani deve ir ao mercado para repor a saída do goleiro. Atualmente no elenco, o clube conta com o titular Pegorari e os jovens Arthur Mota e Álvaro. Um dos nomes sondados pela diretoria é do goleiro reserva do Botafogo-RJ, Douglas Borges, de 33 anos.

Enquanto isso, o Guarani foca para o duelo contra o Londrina, no sábado, às 11h, no Brinco de Ouro, pela 16ª rodada da Série B. O clube campineiro é o nono colocado na tabela, com 22 pontos.