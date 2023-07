Paulo Turra enxuga elenco do Santos e precisa achar um parceiro para Lucas Lima na armação

05/07/2023 | 19:51



Paulo Turra chegou ao Santos com enorme moral para tentar salvar a equipe de um vexame no fim do ano. O treinador não quer saber de jogador indisciplinado ou sem intensidade. Até avisou que Lucas Lima teria de correr mais para continuar entre os titulares. Mas o afastamento de seis jogadores, quatro deles do meio-campo, acabou deixando o experiente armador sem parceiro. Agora esta é uma das missões do comandante na semana livre antes de encarar o Goiás, no domingo pela manhã.

Flagrados em uma balada, os laterais Lucas Pires e Natan foram de cara afastados pelo novo chefe. O titular Soteldo não quis trabalhar com reservas e também acabou encostado. Na terça-feira, o clube informou que Daniel Ruiz, Ivoney e Ed Carlos estavam fora dos planos de Turra.

Para seu primeiro jogo em casa com a equipe principal, o técnico vem usando a semana para encontrar quem será o "auxiliar" de Lucas Lima no campo. Com 12 partidas sem vitórias, o Santos fará um confronto direto com o Goiás contra a degola na Vila Belmiro e tem a necessidade e a obrigação de triunfar.

A armação do Santos foi o grande problema na derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, no domingo. Lucas Lima começou o jogo com Luan Dias, mas pouco fizeram juntos. Não à toa, acabaram substituídos. As entradas de Lucas Braga e Bruno Mezenga, atacantes de origem, não deu certo.

Além de ajudar Lucas Lima a melhorar seu rendimento, Turra quebra a cabeça para achar um parceiro ideal. O técnico já adiantou que reforços devem chegar e a meia virou prioridade.

Miguelito e Lucas Barbosa são opções caso o treinador "desista" de Luan Dias, escalado em seus dois jogos desde o início. Apesar de gostar do 4-4-2, há a possibilidade de Turra usar três atacantes por causa da carência de armadores.