Uma manhã no Pacaembu - 5. Zito novamente escalado. A literatura esportiva mais rica. A presença do filho do Capitão.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/07/2023 | 07:45



Retornamos à manhã de 3 de junho de 2023 ao auditório Jornalista Armando Nogueira, do Museu do Futebol. É a reunião nº 153 do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol).

No palco, o jornalista Odir Cunha para falar do seu novo livro, uma biografia de Zito, o camisa 5 do Santos FC, cuja maior honraria foi estampar a letra “Z”, de “Zito”, no lugar da letra “C”, de “Capitão” do Alvinegro da Vila Belmiro.

Nem Pelé mereceu que a camisa “10” fosse aposentada, para lembra-lo eternamente. O “Z” de Zito Capitão é uma lembrança que as próximas gerações deveriam preservar – e tomara que preservem.

Odir Cunha, por si só, é um orgulho da classe jornalística, por tudo o que já fez e fará – ele é um literato do futebol e adiantou que pensa em fazer a biografia da tenista Maria Esther Bueno. O livro sobre Zito é lindo, indispensável para qualquer biblioteca que se preocupe com a história do futebol.

Zito, o craque-líder, tem várias passagens pelo Grande ABC: o jogo filmado que fez no Estádio Ítalo Setti, em São Bernardo, na primeira vez em que a cidade lembrou o 20 de agosto; as concentrações do Santos em Ribeirão Pires no final os anos 1950, bem antes da fase da Chácara Nicolau Moran, em Riacho Grande; as tantas passagens de ônibus por São Bernardo nas idas e vindas do Santos, com paradas estratégicas na Rota do Frango com Polenta; o Zito empreendedor, ao lado de Pelé, nas indústrias que teve em Santo André e Rio Grande da Serra – e que não foram lá muito bem das pernas...

Odir Cunha oferece aos santistas e esportistas em geral uma biografia essencial. No Pacaembu, enquanto discorria sobre o livro, lamentava a ausência do Zito Filho, que ficara de aparecer.

No auditório, o professor universitário Saul Sebastian Orozco Gallegos, torcedor do Santos, membro do Instituto Limpa Brasil e amigo de Odir. Mas, cadê o Zito Filho?

E o filho do Capitão chega e completa o time. Ah, esse trânsito de São Paulo.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Projeto Memória

DE PRIMEIRA. Odir Cunha, Zito Filho, professor Saul, livros expostos: uma aula de jornalismo esportivo no Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol

Pharmacia

O conhecido farmacêutico Alfredo Flaquer Sobrinho acaba de transferir sua farmácia para a Rua Dr. Bernardino de Campos, 15, ampliando-a consideravelmente.

Cf. A Gazeta, de São Paulo, em São Bernardo, 22-6-1931.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 6 de julho de 1993 – ano 36, edição 8431

MANCHETE – Santo André vai pagar menos às viações.

Prefeitura esperava economizar 12 bilhões de cruzeiros com o repasse às empresas de ônibus da cidade; preço das passagens seria mantido.

Acordo era firmado com as seis empresas que participavam do sistema de gerenciamento do transporte coletivo, entre elas a EPT – Empresa Pública de Transporte: remuneração por quilômetro rodado seria diminuído em 7%.

EM 6 DE JULHO DE...

1903 – Operava, desde 1º de julho (de 1903) a empresa Queiroz dos Santos, Amaral e Camargo, para o comércio de café. À frente, nomes históricos da região.

Da Agência Havas: Roma, 2. Foi inaugurada entre Roma e Nápoles uma rede telegráfica com aparelhos “Rowland”, que transmitiam simultaneamente oito telegramas.

1973 – Prefeito Geraldo Faria Rodrigues promulgava a lei 2052, que reestruturava a administração municipal e criava duas sociedades de economia mista, Prosbc (desenvolvimento urbano) e Protur (turismo).

1978 – “Nossa vida em família” estreava em São Caetano, no auditório Santos Dumont, peça de Oduvaldo Vianna Filho e primeira montagem do Grupo Teatro Experimental.

“Sonhos de uma noite de velório”, de Odir Ramos, estreava no Teatro Municipal de Santo André, em montagem do Grupo de Teatro Livre Boca Aberta.

Gustavo Corção morria no Rio de Janeiro, aos 81 anos: escritor, jornalista e pensador católico.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Bahia, hoje é ao aniversário de Curaçá, Macaúbas e Saúde.

Também aniversariam em 6 de julho: Apiacás (MT), Crateús (CE), Mocajuba (PA), Palmeiras de Goiás (GO), Piratini (RS), São Miguel do Guaporé (RO), Senhora de Oliveira (MG) e Teresópolis (RJ).

Santa Maria Goretti

6 de julho

(Itália, 1890-1902). Camponesa. Padroeira de Utinga, em Santo André.

Ilustração – Vaticano News