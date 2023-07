A boa nova de São Caetano. O número 66 de Raízes. Ausente em dezembro de 2022... ...a única revista de memória da região... ...sobrevive e volta a circular

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/07/2023 | 19:10



E com que alegria esta página “Memória” publica, na íntegra, o anúncio do lançamento do número 66 de “Raízes”.

O aniversário da cidade de São Caetano não passará sem a sua revista, diferentemente do ano passado.

Lembramos que a “Raízes” 65, que deveria ter sido publicada em julho, atrasou. Foi lançada em setembro.

Já a “Raízes” 66, programada para dezembro de 2022, sairá sete meses depois.

Nossa esperança é que o número 67 saia no Natal de 2023.

O importante é que “Raízes” continue a ser publicada. Força aí, presidente Charly Farid Cury, jornalista Paula Fiorotti, funcionários e colaboradores da Pró-Memória e membros do Conselho Editorial.

Sabemos que a culpa pelos atrasos não é de vocês. Acreditem: quem curte memória, torce por vocês e pelo êxito que já é histórico, a partir da semente plantada pelo professor Oscar Garbelotto, lá longe no tempo.

Crédito do anúncio 1 – Divulgação

QUE LEGAL! Memorialistas, coloquem na agenda: a revista Raízes voltará a ser publicada. Vitória do movimento de preservação da história de São Caetano e do Grande ABC

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 4 de julho de 1993 – ano 36, edição 8430

GRANDE ABC – Região conserva pequenos paraísos.

São bairros rurais, geralmente às margens da Billings, cercados de vegetação, refúgios daqueles que querem viver longe da poluição.

Luiz Carneiro Vianna, veterinário, vivia num sítio entre Mauá e Ribeirão Pires.

Flavio Florence, maestro, tinha chácara em Riacho Grande.

Irani Hilário dos Santos residia no Parque América, em Rio Grande da Serra.

Virgílio Alcides de Farias, ambientalista, com casa em Eldorado, Diadema.

Reportagem: Viviane Raymundo e Luciano Vicioni.

SÃO BERNARDO – Repórter Danilo Angrimani listava 11 bares e restaurantes que faziam parte da Rota do Peixe Frito, no Distrito de Riacho Grande.

Fotos: Luciano Vicioni.

EM 5 DE JULHO DE...

1903 – Angelo Ferrari nasce em Pedreira (SP). Teve farmácia na Rua das Hortências, na Vila Helena, Santo André, e foi vereador na legislatura 1960-63.

Do correspondente do Estadão no Alto da Serra (Paranapiacaba): consta-nos que segue para a Europa, brevemente, acompanhado de sua família, o Sr. José Maria Rodrigues Quaresma, subdelegado de polícia desta localidade.

Anúncio: vende-se na Estação do Pilar, linha inglesa, uma excelente moda para família, com casa, chácara arborizada, sita a 200 metros da estação. Preço razoável. Ver para crer. Para tratar com Dell’Antoia A. Pântano, na mesma estação.

NOTA – Pilar, atual Município de Mauá. Dell’Antonia e Pântano, família de raízes na cidade, ali com descendentes até hoje.

1923 – Élio Bernardi nasce em Mauá. Jogou futebol profissionalmente. Foi vereador em Santo André, prefeito de Mauá e deputado estadual.

1973 – Em Santo André, no segundo jogo de uma série de três, Pirelli vence o São Caetano no basquetebol feminino. Decisão seria em quadra neutra, no Baetão, em São Bernardo.

1978 – Fernando Leça, secretário de Educação de São Bernardo, declara ao Diário: “Erradicação do analfabetismo é utopia”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, 5 de julho é o aniversário de Fernando Prestes. Elevado a município em 5-7-1935, quando se separa de Monte Alto.

Na Bahia: Angical, Antônio Gonçalves, Campo Alegre de Lourdes, Cândido Sales, Iraquara, Santa Cruz da Vitória e Souto Soares.

E mais: Beberibe, Poranga e Sobral (CE), Buriti Bravo (MA), Cabixi (RO), Fundão (ES), Itaguaí (RJ), Luiz Gomes (RN), Santo Antonio (RN) e São João do Piauí).

Santo Antonio Maria Zaccaria

5 de julho

(Itália, Cremona 1502 – 1539). Médico e sacerdote. Fundou a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo e a Congregação das Angélicas de São Paulo. Criou ainda o Grupo de Casais para os leigos.

Ilustração – Canção Nova