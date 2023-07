Mount assume lendária camisa 7 do Manchester United: 'Ambicioso por grandes troféus'

05/07/2023 | 18:55



Um dia após se despedir dos torcedores do Chelsea, clube no qual surgiu e cresceu, o meio-campista Mason Mount foi confirmado no Manchester United. O meia inglês de 24 anos chegou com moral na nova casa e foi logo ganhando a lendária e "pesada" camisa 7 de tantas histórias na equipe comandada por Erik Ten Hag. O primeiro discurso do reforço foi de ambição por conquistas.

Mount foi recepcionado pelo treinador logo depois de assinar o contrato por cinco temporadas, até 30 de junho de 2028, com opção de ampliação por mais uma temporada. O United ainda fez uma brincadeira com seus torcedores sobre qual número o contratado vestiria e logo depois revelou que será o 7.

Muitos se lembram de Cristiano Ronaldo com a numeração, mas outros gigantes da bola se destacaram com o número no Manchester United: George Best, Bryan Robson, Eric Cantona e David Beckham. Para Mount será uma novidade em clubes, pois ele foi o 7 no sub-23 do Chelsea.

"Nunca é fácil deixar o clube onde você cresceu, mas o Manchester United será um novo e empolgante desafio para a próxima fase da minha carreira", afirmou o reforço. "Tendo competido contra ele, sei o quão forte é o time ao qual estou me juntando, e mal posso esperar para fazer parte do esforço deste grupo para conquistar grandes troféus", disse, empolgado.

"Sou extremamente ambicioso, sei como é incrível ganhar grandes troféus e o que é preciso para isso. Vou dar tudo para experimentar isso novamente no Manchester United", enfatizou. "Todos podem ver que o clube deu grandes passos sob o comando de Erik ten Hag. Me encontrei com o técnico, ouvi seus planos e não poderia estar mais empolgado com as próximas temporadas. Estou pronto para o trabalho árduo esperado aqui."