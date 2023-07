Depois de 23 anos na TV Globo , Giovanna Antonelli assina novo contrato

05/07/2023 | 16:10



Após deixar a TV Globo, emissora em que trabalhou por 23 anos, em abril deste ano, começou a ser especulado onde Giovanna Antonelli iria assinar contrato. Segundo a Folha de São Paulo, a atriz está confirmada e pronta para atuar em Beleza Fatal, da Warner Bros Discovery.

As gravações devem começar nos próximos meses e a estreia está prevista para 2024, através da HBO Max. Com esse novo contrato, este será o primeiro papel de Giovanna em uma novela fora da TV aberta. E ela não estará sozinha! Em Beleza Falta, outros grandes nomes como Camila Pitanga e Camila Queiroz estão no elenco.

Na trama, Antonelli será a matriarca da família Paixão, que vai adotar Sofia, a mocinha da história, protagonizada por Camila Queiroz. Já a vilã, Lola, será interpretada por Camila Pitanga. A história foi escrita por Raphael Montes, autor da série Bom Dia Verônica, da Netflix, e conta com a direção de Maria de Médicis, ex-diretora da Globo, que trabalhou na emissora por 29 anos.