Consórcio participa de reunião preparatória para encontro com prefeito de São Paulo

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC participou de uma reunião preparatória para um encontro entre os presidentes dos consórcios públicos da Região Metropolitana de São Paulo e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, previsto para ocorrer neste mês.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Mário Reali, representou a entidade na reunião virtual, juntamente com os secretários-executivos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto do Tietê (Condemat), Adriano Leite; do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), Luis Mansur; do Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juqueri (Cimbaju), Wagner Carneiro de Santana; e do Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (Conisud), Brigida Sacramento.

Também participaram da videoconferência o secretário de Planejamento e Entregas Prioritárias da cidade de São Paulo, Fernando Chucre, e o assessor executivo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, José Police Neto.

Durante a reunião online, foram discutidas as demandas do Consórcio ABC, como a reativação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, composto por representantes dos 39 municípios da Grande São Paulo e do Governo do Estado, e a retomada do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI).

O secretário-executivo do Consórcio ABC destacou a importância de avançar na agenda metropolitana.

"É essencial retomar o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano como um espaço de articulação das políticas públicas entre os governos dos 39 municípios e o governo estadual. Nosso objetivo é enfrentar os desafios comuns da metrópole, como mobilidade, habitação, saneamento, educação, saúde e muitos outros", afirmou Reali.