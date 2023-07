Quer lançar um app? Saiba o passo a passo para alcançar o sucesso

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/07/2023 | 15:55



Apesar de lucrativo e com tendência de crescimento, o mercado mobile é extremamente competitivo. Quem deseja lançar um app deve ter a consciência de que não é fácil ganhar visibilidade e relevância dentro das lojas. Para dimensionar o tamanho da concorrência e a importância de um posicionamento estratégico desde o início, hoje são mais de 3,5 milhões de aplicativos encontrados na Google Play Store e quase 2 milhões na App Store.

Para especialistas da área, alguns aspectos devem ser levados em consideração, como a análise de concorrência, atenção às falhas e bugs, além de um cuidado especial com UX e a satisfação do usuário. “É preciso montar uma estratégia eficaz de acordo com o aplicativo, buscando, além das análises, otimização de texto e keywords, otimização de ícone e screenshot e testes A/B”, explica Leandro Scalise, CEO da RankMyApp, empresa especializada em mobile growth, inteligência de marketing e gestão de mídia mobile first.

Segundo o executivo, também é importante desenvolver um planejamento de campanha e investir em otimização com foco em downloads e engajamento no app. “Isso é fundamental para que os aplicativos que buscam os serviços de Mobile Intelligence, independentemente do seu estágio de maturidade, se posicionem de forma mais estratégica nas lojas e, assim, obtenham resultados cada vez melhores”, acrescenta.

Ferramenta para lançar um app

Pensando no que é preciso para uma trajetória de sucesso, a RankMyApp desenvolveu dentro da área de Mobile Intelligence um produto para os apps de pequeno e médio porte. Durante 6 meses, o serviço App Launch oferece auxílio a empresas, desde as etapas de planejamento e investimentos até o monitoramento de resultados.

Com auxílio de ferramenta própria, com coleta diária de dados da App Store e da Google Play Store, a RankMyApp atua nas frentes de ASO e inteligência competitiva, a um custo acessível mesmo para as empresas menores. “Em nossa frente de ASO, produzimos conteúdo otimizado e ajudamos a responder questionamentos sobre os principais termos buscados pelos usuários na categoria do app, quais aplicativos se posicionam nas primeiras posições e ainda sobre os discursos mais eficientes para converter o público-alvo”, afirma Scalise.

Em relação à inteligência competitiva, o trabalho da RankMyApp inclui mapear o posicionamento em relação aos concorrentes, correlacionando os dados das lojas com estimativas de aquisição e engajamento. “O trabalho já está rendendo cases de sucesso, como o cliente que nos procurou para ampliar sua visibilidade orgânica, tendo em vista a alta competitividade em sua categoria. Conseguimos melhorar não só a capacidade de descoberta na Play Store, como as taxas de instalação. Foi um resultado que fez com que essa empresa expandisse as campanhas de ASO globalmente”, finaliza o CEO da RankMyApp.