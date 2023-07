Prefeitura de Ribeirão Pires marca presença em Fórum de Gestão Pública

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/07/2023



Andreza Araújo, secretária de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires, representou a cidade em um evento promovido pelo CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), realizado no auditório da instituição nesta terça-feira (4).

A participação da secretária, realizada de forma remota, teve como objetivo buscar novos projetos que possam ser implementados na cidade e também apresentar iniciativas municipais que possam servir de referência para outras localidades.

Um dos temas discutidos durante o evento foi a implantação da nova lei de licitações, sancionada em 2021 e que está passando por um processo de adaptação para ser aplicada até o final do ano.

A presença de Ribeirão Pires no fórum foi destacada pela secretária, enfatizando a importância da participação da cidade e a troca de ideias com outros municípios. Segundo Araújo, "é essencial estarmos presentes em eventos como esse para aprender com experiências bem-sucedidas e compartilhar os projetos que estamos desenvolvendo em Ribeirão Pires. A troca de ideias entre os municípios é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento sustentável de todas as regiões".

Com sua participação no Fórum de Gestão Pública, Andreza Araújo reforçou o compromisso da Prefeitura de Ribeirão Pires em buscar soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios enfrentados pela cidade.