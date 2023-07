Claudia Raia se desculpa por uso de termo capacitista em programa: ?Palavra indevida?

05/07/2023 | 14:53



A atriz Claudia Raia se desculpou nesta terça-feira, 4, após ter usado um termo apontado como capacitista no Mais Você. Na ocasião, a atriz descrevia a sua relação e do marido, Jarbas Homem de Mello, com o filho, Luca, de 4 meses.

"Ele reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de se esconder. ... A gente parece um bando de retardados", havia comentado a artista.

Nos stories do Instagram, Claudia reconheceu o erro e pediu desculpas pela "palavra indevida". "Estou aqui para pedir desculpas por uma palavra indevida que usei hoje no Mais Você", iniciou.

"A gente está aprendendo todos os dias a falar, a usar as palavras devidamente. Então, está aqui o meu pedido de desculpas, porque a gente aprende todo dia e é bom a gente estar sempre alerta e sempre com vocês mostrando para a gente o que é certo e o que é errado", completou.