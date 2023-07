Atacante André, ex-Santos, promete competitividade na Ponte e sonha com acesso na Série B

05/07/2023 | 14:48



O experiente atacante André concedeu suas primeiras palavras como novo reforço da Ponte Preta para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. À vontade no time de Campinas, o jogador de 32 anos prometeu competitividade e projetou até briga por acesso.

"Minha expectativa é ótima, fui bem recebido. Parece que estou aqui há muito tempo e isso é muito bom. É um grupo jovem, mas muito trabalhador, tanto que vencemos os dois últimos jogos. Venho para ajudar e fazer um grande campeonato e sonhar com o acesso", projetou o jogador.

André reforçou seu espírito competitivo e pediu apoio da torcida. "Estou muito motivado e empenhado. A torcida pode esperar um jogador muito competitivo, que, assim como a torcida pontepretana, que gosta muito de vencer. Espero que no próximo jogo em casa a torcida já compareça para criar essa atmosfera de apoio", pediu André.

Revelado no Santos, André se destacou atuando com Neymar, Robinho e Paulo Henrique Ganso. Ele ainda defendeu Vasco, Atlético-MG, Sport, Corinthians, Grêmio, Cuiabá e, por último, o Torpedo Moscou, da Rússia.

Com as vitórias contra Ituano e Novorizontino, ambas por 1 a 0, a Ponte Preta alcançou 18 pontos, em 14º lugar. O time volta a campo no sábado, às 17h, quando visita o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 16ª rodada.