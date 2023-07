Bárbara Borges se pronuncia após rumores de crise com Iran Malfitano: Como todo casal enfrentamos desafios

05/07/2023 | 14:11



Bárbara Borges decidiu se pronunciar sobre os rumores de crise envolvendo o seu namoro com Iran Malfitano. A decisão de falar sobre o assunto ocorreu na tarde desta quarta-feira, dia 5, após algumas frases enigmáticas nos stories do Instagram.

Através de um longo texto, Bárbara deixou claro que como todo - e qualquer - casal eles estão enfrentando alguns desafios.

A quem interessar: a vida é uma montanha russa de emoções, uma caixinha de surpresa de situações, e que nos ensina tanto. Eu e o Iran somos atores e tomos nossas vidas conhecidas publicamente, ainda mais durante e pós A Fazenda 14 quando iniciamos nosso namoro.

E continuou:

Nós somos apaixonados, estamos construindo nossa relação com muito amor e a amizade que sempre tivemos e é lógico que, como todo casal, enfrentamos desafios. Atire a primeira pedra qual casal nunca viveu seus dilemas e desafios?!

Bárbara também revelou o quanto ficou impressionada com a quantidade de pessoas invejosas que mandaram mensagens em perfis fakes:

Pessoas que fazem de tudo para plantar a desavença entre nós e que esperam babando ávidos pelo fim do nosso relacionamento. Eu acho lamentável atacarem a felicidade de um casal usando essa narrativa como justificativa para maldade das pessoas. O que vem acontecendo e que culminou no dia de ontem foi muito válido para enxergar beem que essas pessoas estão mais perto do que imaginávamos.

No final do texto, ela ainda afirmou que os dois se amam:

Sinto informar que vão gastar energia, apodrecer por dentro, mas não vão conseguir. Ao mesmo tempo agradeço imensamente a todas as pessoas amadas que nos mandaram mensagens carinhosas e de motivação. Amo vocês! E a gente se ama. Que Deus nos proteja da maldade alheia.

Iran não se pronunciou, mas fez questão de repostar as publicações de Bárbara.

Para quem não acompanhou o assunto, a atriz e o ator postaram algumas indiretas, o que repercutiu entre os fãs do casal.

Depois de tomar uma grande decisão, uma pessoa me perguntou: Você está feliz? Respondi: Feliz não, em paz, sim. Na vida eu aprendi que nem sempre vou estar feliz, agora estar em paz é minha grande necessidade, dizia uma postagem da atriz.

Em outra ela citou afastamentos:

Talvez um dia a gente entenda que certos afastamentos por mais dolorosos que sejam, servem para evitar dores maiores.

Já Iran postou:

