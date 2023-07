No hospital, Mara Maravilha fala sobre internação e agradece Silvio Santos pelo plano de saúde

05/07/2023 | 14:10



Sem revelar o motivo da internação, Mara Maravilha deu um baita susto nos fãs ao aparecer nas redes sociais nesta quarta-feira, dia 5, e contar que está no hospital.

Aos 55 anos de idade, a apresentadora precisou se ausentar do trabalho após ignorar os sinais que diziam que seu corpo não estava bem.

Hoje, diferente de outros dias, a publicação não será em relação ao meu trabalho e momentos descontraídos, como vocês sempre acompanham por aqui. Hoje será a respeito da minha saúde. Resolvi vir aqui falar sobre esse momento delicado que estou passando em relação a minha saúde, antes que falem algo diferente da verdade, escreveu.

E continuou:

Vivo uma rotina tão acelerada que, por muitas vezes não fui capaz de obedecer aos sinais que o meu corpo me dava sobre a minha saúde. Sim, o corpo dá sinais de quando algo não vai bem. E, por muitas vezes, ignorei. Até que chega um momento onde o limite é atingido. E essa é a minha atual situação. Nunca gostei de expor questões relacionadas a minha saúde.

Mara finalizou agradecendo Silvio Santos pela ajuda com o plano de saúde.

Quero agradecer, em primeiro lugar a Deus, que nunca me desamparou, usando tantas pessoas boas, entre elas, como sempre, o Silvio Santos. A família Abravanel continua me abençoando de várias formas, inclusive, com o meu plano de saúde e da minha família.