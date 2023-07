PSG anuncia técnico Luis Enrique: 'Me comprometi a formar um time'

05/07/2023 | 13:16



Horas após oficializar a saída de Christophe Galtier, a direção do Paris Saint-Germain anunciou a contratação do técnico Luis Enrique. O espanhol concedeu entrevista coletiva logo em seguida e prometeu dedicação para "formar um time", indicando mudanças no atual elenco do time francês, que é liderado por Kylian Mbappé e Neymar atualmente - Lionel Messi deixou o clube no mês passado.

"Me comprometi a formar um time, não tenho dúvida de que vou conseguir e que os torcedores do PSG vão gostar", declarou o treinador espanhol, que assinou contrato de dois anos. "Quando estamos na elite do futebol, veremos do que somos capazes. Estou muito feliz de estar aqui, de aprender um novo idioma e conhecer uma cidade e um país maravilhosos."

Luis Enrique estava sem comandar equipes desde o ano passado, quando deixou o comando da seleção da Espanha após a eliminação nas oitavas de final, diante do surpreendente Marrocos, nos pênaltis. Antes, comandou o Barcelona, onde brilhou entre 2014 e 2017. Em 2015, ganhou praticamente tudo que disputou, incluindo a tríplice coroa, com os troféus da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

"Espero poder conquistar troféus para poder devolver a confiança que o clube está depositando em mim. Não falo francês, mas já comecei a estudar a língua", disse o treinador, antes de revelar como aconteceu a negociação com o PSG.

"Desde a primeira reunião foi tudo muito fácil. Em cinco minutos, falamos sobre tudo que precisávamos. O projeto que me ofereceram está ao alcance de poucos. Vou buscar um futebol de ataque, que seja divertido para os torcedores, e, sobretudo, que alcance bons resultados", declarou.

Sobre reforços, o novo técnico do PSG indicou que fará contratações, porém não citou nomes ou posições a serem avaliadas. "Já começamos a trabalhar no plantel. Ao longo da minha carreira, me dei bem com os diretores esportivos. Conseguimos trocar muito nas últimas semanas e estamos de acordo com a ideia que temos da força de trabalho e da janela de transferências. Estou convencido de que teremos uma grande equipe e que conseguiremos grandes coisas", afirmou.