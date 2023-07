Polícia Civil apreende 740 tijolos de drogas

Da Redação



05/07/2023 | 11:44



Os Policiais Civis da Dise (Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes) de Diadema prenderam, na madrugada desta terça-feira (4), um motorista por tráfico de drogas. A ocorrência foi em Pederneiras, interior de São Paulo e, segundo as investigações, a droga tinha como destino a cidade do Grande ABC.

Ainda de acordo com as apurações policiais, o entorpecente saiu do Mato Grosso do Sul. Durante as apurações, os policiais identificaram que o caminhão estava transportando grande quantidade de ilícitos e interceptaram o veículo na Rodovia Osni Mateus. No total, os agentes apreenderam 740 tijolos de maconha, com o peso aproximado de 710 quilos.

Após a abordagem, o motorista foi levado até a unidade do Dise de Diadema. Na revista, foram encontrados na carroceria do caminho, em meio as cargas de alpiste, os tabletes de maconha.

Segundo informações da Delegacia Seccional de Diadema, o indiciado alegou não ter ciência do transporte da mercadoria ilícita e que fazia apenas o frete de comida de pássaro.

Todo material foi apreendido e encaminhado à perícia. O motorista foi preso em flagrante pelo Dise e permanece à disposição da Justiça.