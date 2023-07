Promoção da Vai de Promo possibilita viajar com centavos

Redação

Do Rota de Férias



05/07/2023 | 12:55



A plataforma Vai de Promo, especializada em comparar preços e vender passagens aéreas e planos de seguro viagem, chega ao mercado com a promessa de tornar a jornada do viajante mais fácil, dinâmica e acessível.

Criada por uma galera jovem, mas cheia de experiência no ramo de turismo, a solução adota recursos inovadores e comunicação humanizada – eis aí um grande diferencial – para oferecer compras práticas e totalmente seguras.

Com isso, foge do estereótipo das ofertas de “viagem fácil a qualquer custo, sem prazo definido e repleta de incertezas”, que tomaram conta do mercado de turismo recentemente e causaram muita dor de cabeça.

Na prática, a Vai de Promo aposta em um formato digital confiável ao apresentar aos usuários, rapidamente, as melhores condições de voos e seguros de viagem (outros serviços serão incluídos futuramente na plataforma) praticados pelas empresas mais robustas e seguras do mercado.

Assim, a ideia é que você não receba resultados furados de voos com escalas desproporcionais ou de seguradoras de baixo nível, mas sim de serviços bem avaliados e com bom histórico no setor.

A partir desse respaldo, os resultados ainda podem ser aperfeiçoados com filtros que ajudam a encontrar as melhores opções de acordo com seu interesse, como preço, destino e período. É um pacote completo, com vários benefícios para o viajante, entre eles a praticidade de fechar o pacote em um único local.

Vai de Promo: promoção de lançamento

Como promoção de lançamento, a Vai de Promo criou uma oferta que possibilitará aos vencedores viajar gastando poucos centavos – até R$ 0,01, se tiver sorte. Trata-se do “Leilão Invertido”, que premiará usuários com vouchers para compras no site.

Como o próprio nome diz, a iniciativa é o oposto de um leilão tradicional. Portanto, vence o participante que efetuar o lance com o menor preço único. Ou seja: para ganhar, ninguém mais pode ter proposto o mesmo valor (ao fazer seu lance, você não fica sabendo de outros, então é uma questão de estratégia e sorte).

A promoção vai funcionar assim: cada participante do Leilão Invertido poderá dar três palpites, que serão válidos para os três prêmios da promoção. Os vencedores ganharão créditos que poderão ser uados para planejar suas viagens dentro da plataforma.

Quem der o terceiro menor lance único será premiado com o Roteiro Experiência, que oferece R$ 3 mil para usar em produtos do Vai de Promo.

O segundo menor palpite leva o voucher do Roteiro Descoberta, que consiste em crédito de R$ 5 mil para compras na plataforma.

Já o participante que sugerir o menor valor único ganha o prêmio mais alto, chamado de Roteiro Sonhos. Com ele, dá para gastar R$ 7 mil em produtos Vai de Promo e planejar uma aventura inesquecível pelo mundo.

Como participar do Leilão Invertido da Vai de Promo

Cadastre-se no Leilão Invertido da Vai de Promo para ganhar vouchers

O primeiro passo para concorrer é realizar o cadastro na página do Leilão Invertido do Vai de Promo. As inscrições podem ser feitas aqui de 1º a 26 de julho.

Em seguida, a plataforma enviará um e-mail confirmando a sua participação.

A próxima etapa consiste em seguir o @vaidepromo no Instagram e aguardar até 20 de julho, quando será liberado o envio dos três lances a que você tem direito.

O resultado da promoção será divulgado em 31 de julho, no Instagram da plataforma. A data também será marcada por uma live recheada de novidades e descontos especiais. Vale a pena ficar de olho!