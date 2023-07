Bumble: gentileza vale mais do que beleza, diz estudo

Da Redação

O Bumble, aplicativo de relacionamento, lançou a campanha global intitulada Ser gentil é irresistível. A ação é apresentada com o ator canadense Adam DiMarco. A parceria chega em um momento em que solteiros de todo o país estão mais focados na gentileza como elemento-chave em suas decisões quando o assunto é namoro.

De acordo com a mais recente pesquisa de consumo do Bumble, a maioria (92%)* dos entrevistados no Brasil concordam que ser gentil é mais importante do que quaisquer atributos físicos em um parceiro em potencial, sendo a honestidade (77%) e a empatia (72%) as duas características mais visadas da gentileza em um relacionamento.

O vídeo traz esse sentimento ao acompanhar DiMarco em seu dia, enquanto ele interage com estranhos por meio de vários atos de gentileza, chamando a atenção daqueles ao seu redor por ir além para ajudá-los ou elogiá-los.

Esses atos reforçam que a gentileza é uma das qualidades mais atraentes em uma pessoa. Na verdade, para 3 a cada 10 (33%) entrevistados da Geração Z, um dos indicativos mais positivos em um relacionamento é quando um possível interesse amoroso é gentil com outras pessoas.

“Estou empolgado em me juntar ao Bumble e fazer parte de um projeto motivado pela gentileza”, aponta Adam DiMarco. “É uma ótima oportunidade para mudar a narrativa e mostrar como uma representação mais positiva da masculinidade se parece, e nos lembra que a gentileza é, na verdade, a qualidade mais atraente em uma pessoa”.

“Quando abordamos o namoro com gentileza, ajudamos a criar um ambiente de respeito e compaixão, permitindo que as conexões cresçam”, diz Whitney Wolfe Herd, fundadora e CEO do Bumble.

“A gentileza é um valor fundamental aqui no Bumble, e sabemos que ela é a força motriz por trás de nossa missão de criar relacionamentos saudáveis e equitativos. Esse novo conteúdo ajuda a redefinir a ideia de atração e nos incentiva a nunca perder de vista os traços mais valiosos em um relacionamento.”

O Bumble também descobriu que grande parte (76%)** dos entrevistados afirmou que a definição de um parceiro ideal mudou drasticamente nos últimos cinco anos, e, desse percentual, a principal mudança entre as mulheres entrevistadas foi que elas não estão mais dispostas a tolerar comportamentos tóxicos em um relacionamento.

Para destacar que a gentileza importa no Bumble, o aplicativo lançou recentemente as “Interações”, uma ferramenta criada para enviar mensagem antes da conexão que permite à comunidade do Bumble iniciar a conversa de forma ainda mais intencional e positiva.

*Com base em uma pesquisa encomendada pela Bumble com 1.037 entrevistados no Brasil, maiores de 18 anos, em abril de 2023. **Com base em uma pesquisa encomendada pela Bumble com 1.002 entrevistados no Brasil, maiores de 18 anos, em maio de 2023.