Consórcio debate programas socioeducativos e de proteção

Da Redação



05/07/2023 | 11:24



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC promoveu ontem uma reunião entre gestores públicos e representantes de programas socioeducativos e de proteção a crianças e adolescentes. O tema foi discutido durante reunião do Grupo Temático Medidas Socioeducativas da entidade regional.

Participaram do encontro o secretário-executivo de Justiça e Cidadania do Estado, Raul Christiano, a secretária-executiva do PPCAAM (Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte em São Paulo), Thais Lima Vieira, e o diretor regional da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, Osmar Pereira Barreto.

O PPCAAM, criado em 2003, é uma política de proteção à vida de crianças e adolescentes em ameaça iminente de morte, bem como seus familiares. A iniciativa utiliza metodologia desenvolvida para prevenir a letalidade infanto-juvenil em todo o Brasil, por meio da proteção integral e inserção segura na sociedade em novo território. Desde a sua implementação e até dezembro de 2022, o PPCAAM incluiu e protegeu 5.173 crianças e adolescentes e 8.444 familiares, totalizando 13.617 pessoas.

O secretário-executivo do Consórcio, Mário Reali, destacou a importância da aproximação entre os gestores públicos municipais com as principais ações desenvolvidas pelos governos estadual e federal. “A política de direitos humanos no Brasil deve ser uma política de Estado e não deve ser desmontada por mudanças na gestão”, afirmou.