Diadema, Mauá e Rio Grande abrem creches durante as férias

Thaina Lana



05/07/2023 | 11:01



Durante o recesso escolar, que começa a partir da próxima semana na região, as cidades de Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra irão manter as creches municipais abertas durante as férias de julho para receber os alunos de até 3 anos.

As unidades de Santo André e Ribeirão Pires não ficarão abertas neste mês. As prefeituras de São Caetano e São Bernardo não informaram se irão manter as creches funcionando.

O objetivo da ação é combater a desigualdade alimentar infantil, e auxiliar os pais e responsáveis que não tem com quem deixar as crianças durante esse período.

Diadema é o município com maior número de unidades abertas nas férias, com 50 no total. Segundo a Prefeitura, atualmente 8.371 crianças estão matriculadas nas creches municipais e conveniadas, porém não há estimativa de quantos alunos irão utilizar o serviço escolar no recesso.

“As creches se organizam da melhor forma para o melhor atendimento dos estudantes, levando em consideração as especificidades de cada família. Todas as famílias que precisarem levar seus filhos serão atendidas e as que eventualmente queiram ficar com seus filhos neste período de férias não terão prejuízos com relação ao controle de presença”, informou o Paço.

A secretária municipal de Educação, Ana Lúcia Sanches, destacou a necessidade da ação para as mães. “A realidade da nossa cidade é de mulheres trabalhadoras, muitas delas chefes de família, então é uma situação que a gente não pode ignorar”, disse a gestora.

Em Mauá, 11 unidades educacionais estarão abertas e cerca de 1.100 alunos foram previamente cadastrados para participar da ação, que retornará no recesso de fim de ano.

“As aulas são ministradas segundo planejamento da Secretaria Municipal de Educação, de forma interdisciplinar, com foco nas interações e brincadeiras, por tratar da educação infantil com crianças de até 3 anos”, anunciou a Prefeitura.

Quem estuda em período integral, ou seja, das 7h às 17h30, deverá receber até quatro refeições por dia. As crianças que fazem jornada parcial recebem o número de refeições proporcional ao período.

As unidades escolares ficarão abertas em Rio Grande da Serra do período de 10 até 23 de julho. No total, serão mantidas as atividades em nove escolas de período integral no município.

O retorno das férias escolares nas escolas municipais do Grande ABC está previsto para ocorrer no dia 24 de julho, com exceção na cidade de Mauá, que as aulas devem voltar três dias antes, no dia 21 deste mês.

ESCOLAS ESTADUAIS

Segundo a Secretaria da Educação do Estado, a alimentação escolar nas férias será oferecida para 2,5 milhões de estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade social, no período de 10 a 24 de julho.

“A distribuição será feita nas escolas estaduais de municípios onde não há convênio de alimentação com as prefeituras e o serviço é contratado diretamente pela secretaria. Cada escola irá se organizar conforme sua realidade local, de maneira que atenda a todos que busquem a alimentação neste período”, pontuou a Pasta.

No Grande ABC, a secretaria informou que todas as cidades devem ser contempladas, porém, não especificou o número e quais escolas irão oferecer a alimentação aos alunos.