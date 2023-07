Mariana Rios comemora 38 anos de idade e recebe almoço pelas mãos de chef famoso

05/07/2023 | 11:11



Mariana Rios que está no ar pela Record TV por conta do reality show A Grande Conquista, teve motivos de sobra na última terça-feira, dia 4, para ficar com um sorrisão no rosto. Pois é, a apresentadora completou os seus 38 anos de idade.

E claro que ela não poderia deixar a data passar sem fazer uma festinha dentro de casa. Mariana Rios então compartilhou em suas redes sociais que recebeu um almoço feito pelas mãos de Alex Atala e mostrou que suas convidadas estavam todas de branco.

A artista ainda mostrou algumas fotos posando na frente do bolo, deu mais detalhes dos pratos que foram servidos, mostrou também as belíssimas flores espalhadas por sua casa e posou ao lado da família e amigas brindando. Na legenda da publicação, escreveu:

Mariana conta um, Mariana conta dois... é um, é dois, é três, é Ana... viva a Mariana! Só felicidade e amor. Obrigada a todos vocês que enviaram mensagens de carinho. Obrigada, Deus por mais um ano.

Nos comentários, uma chuva de famosos apareceram para parabenizar Mariana Rios, como Ary Fontoura, Fernanda Paes Leme, Vitor Kley, Isis Valverde, Vanessa Giacomo, Juliana Paiva, entre outros. Ela merece toda essa festa!