Cachorro de Zé Celso recebe alta do veterinário após incêndio em apartamento

05/07/2023 | 10:56



O cachorro do dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, Nagô, recebeu alta da clínica veterinária após ficar em observação neste terça-feira, 4. Durante o incêndio que atingiu o apartamento do diretor teatral, o animal inalou a fumaça tóxica e precisou de atendimento. Ele não teve ferimentos e está sob os cuidados das irmãs de Zé Celso.

Nas redes sociais, o marido do dramaturgo, Marcelo Drummond, publicou duas fotos do cachorro, que aparentava estar bem. Marcelo e as outras duas vítimas que moravam no apartamento, os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt estão estáveis e recebem tratamento por conta da inalação de fumaça. Zé Celso segue internado em estado grave no Hospital das Clínicas.

A companhia dirigida por Zé Celso, o Teatro Oficina, publicou um vídeo na noite de ontem com atualizações do estado de saúde do diretor. Segundo a médica Luciana Domschke, que acompanha a situação do dramaturgo, ele está estável, apesar de ter queimado 53% do corpo. Zé Celso está sedado, intubado e recebe auxílio de ventilação mecânica.