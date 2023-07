Zé Delivery realiza testes para entregar bebidas via drone

Da Redação, com assessoria

Com o objetivo de estudar um novo modal de delivery de bebida gelada, rápido e no precinho, começam as entregas do Zé Delivery por drone. A novidade tem o apoio do Sandbox Rio, iniciativa de inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Rio de Janeiro, e foi apresentada nesta terça-feira (4), em uma simulação durante evento que aconteceu no Palácio da Cidade.

O evento marca o início dos testes em terras cariocas. A rota inicial será com os produtos saindo do Centro de Distribuição da Ambev em Jacarepaguá, sobrevoando o Rio Estiva e atravessando a Lagoa da Tijuca, onde o drone pousará em um “DronePort” nas proximidades do Freeway Center. De lá, um entregador parceiro do Zé Delivery será responsável por completar a última rota da entrega até o consumidor.

Ao todo, o trajeto de 5 km é realizado em 15 minutos. O drone de modelo DLV-2 tem capacidade para transportar até 25 kg de produtos. Além disso, o modal ajuda na diminuição das emissões de CO2, tornando a operação mais sustentável.

A expectativa é que no futuro as entregas ganhem novas rotas, como a orla de uma das praias cariocas, e a marca ganhe eficiência nas entregas com drone, principalmente em locais de difícil entrega rápida. A iniciativa busca ampliar o diálogo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) para aprimorar o uso do espaço aéreo não tripulado e viabilizar novas rotas de voos.

Primeiros testes do Zé Delivery por drone

Os novos testes são continuação do projeto criado em 2021 – uma parceria entre a Ambev e a startup Speedbird Aero, para estudar o delivery de bebidas da empresa por drones. A empresa realizou o primeiro voo de teste na cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, onde fica uma das suas fábricas.