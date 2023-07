Inscrições abertas para vestibular da Metodista

Da Redação



05/07/2023 | 10:49



Com quase 50 cursos em oferta entre presenciais e a distância, a Universidade Metodista continua inscrevendo para processo seletivo do 2º semestre de 2023. As inscrições são gratuitas e todos os procedimentos são digitais, desde a prova até a matrícula.

O ingresso pode ser feito pela prova de Redação em data de livre escolha ou pela nota do ENEM entre 2009 e 2022. Todas as informações podem ser acessadas em www.metodista.br.

Os cursos presenciais vão desde clássicos, como Veterinária, Teologia, Psicologia e Administração até Tecnólogos com dois anos de duração, como Gestão de TI, Marketing e Estética e Cosmética. Já nas formações a distância, o forte da instituição são cursos de Gestão e Negócios, como Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Gestão de Seguros e Gestão Financeira, além de formações tradicionais como História, Jornalismo e Nutrição. Profissões bastante demandadas atualmente também estão na grade, como Produção Audiovisual, Jogos Digitais (produção em game) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

São 1.280 vagas disponíveis na modalidade presencial e quase 13 mil a distância. </CW>Os cursos são sediados no campus Rudge Ramos, em São Bernardo. A instituição também está com seleção aberta para a 2ª graduação e transferência de instituição, com descontos de 35%.