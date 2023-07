Festival de Inverno de Paranapiacaba acontecerá em dois finais de semana

Beatriz Mirelle



05/07/2023 | 10:33



O tradicional Festival de Inverno de Paranapiacaba volta a acontecer em dois finais de semana. A programação deste ano está marcada para os dias 22, 23, 29 e 30 de julho, das 10h às 20h, com início das atrações artísticas às 11h. Essa será a 22ª edição e terá investimento de R$ 1.600 milhão, recursos próprios da Prefeitura de Santo André. A abertura do evento, no primeiro sábado, será com a entrega da revitalização do campo de futebol União Lyra Serrano e inauguração do memorial Charles Miller. A expectativa é que 150 mil turistas aproveitem os quatro dias.

As atrações serão divulgadas apenas na segunda-feira (10) pelo portal da Prefeitura (https://www3.santoandre.sp.gov.br/fip/).

Até o momento, sabe-se que serão mais de 60 opções de arte, cultura e lazer. Todos os artistas serão regionais e haverá seis espaços de shows espalhados pela Vila, além de atrações itinerantes, espaços kids e pontos instagramáveis. A agenda é gratuita e terá pontos para receber doações de alimentos não perecíveis ou agasalhos para o Fundo Social de Solidariedade da cidade.

“Retomaremos com dois finais de semana de festival. Foram dois anos parados por conta da pandemia e no ano passado a programação foi apenas de dois dias. É um evento tradicional que não acontece no Centro de Santo André. Queremos que a Vila seja a principal atração, exaltando a cultura e o patrimônio histórico. As atividades serão descentralizadas para que as pessoas circulem por todo local. Reforçamos a estrutura para receber esse público que, em sua maioria (60%), vem de outras cidades”, declarou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

Entre as atrações, destacam-se o antigo mercado, a rua direta, o espaço viradouro e a biblioteca Ábia Ferreira Francisco.

O Museu Castelo, a Casa Fox, o Centro de Informações Turísticas e o Centro de Visitantes do Parque Nascentes funcionarão das 10h às 18h. Enquanto a Cdarq (Centro de Documentação em Arquitetura e Urbanismo), forjaria memorial Charles Milles estarão abertos das 10h às 16h. “A entrega da reforma do campo dará início ao festival. Esse patrimônio tem tudo para atrair de forma permanente novos turistas para a Vila. Ele segue com características parecidas ao que era e continua com grama natural para manter a história”, diz Serra.

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli, destaca a importância das festividades para o comércio local. “O ano inteiro os comerciantes esperam por esse evento, ainda mais depois da pandemia. A expectativa é muito positiva e queremos superar o nosso recorde de 120 mil turistas. É uma atividade complementar que atrai atenção para a Paranapiacaba. Para locomoção, as pessoas contaram com transporte gratuito do estacionamento da estrada para a parte baixa da Vila”, frisa.

Além desse translado, haverá transporte para PCD (Pessoa com Deficiência), estacionamento privado, transporte público e motoristas por aplicativo com desembarque pela parte alta.

O valor do estacionamento na Rodovia Dep. Adib Chammas, altura do km 47, será de R$ 40 para motos, R$ 50 para carros, R$ 100 para vans fretadas e R$ 200 para ônibus.

A Prefeitura ainda está fazendo o chamamento dos artistas que se apresentarão nas quatro datas, o que justifica o fato das atrações ainda não serem divulgadas.