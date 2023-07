Casimiro 'tenta' a contratação de Vini Jr. para o Vasco durante live: 'Só três jogos'

05/07/2023 | 10:30



Vinicius Júnior marcou presença em uma transmissão ao vivo de Casimiro Miguel, na plataforma Twitch, na noite de terça-feira. Torcedor do Vasco, o "streamer" aproveitou o clima de descontração e fez um convite ao atacante do Real Madrid e da seleção brasileira para jogar no time carioca.

"Só três jogos no Vasco. Nove pontos. Semana que vem", brincou Casimiro. Vini entrou na brincadeira e respondeu com bom humor: "Não, tô de férias".

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Vinicius Júnior é o jogador brasileiro de maior destaque na Europa atualmente. O atacante tem contrato com o Real Madrid até 2027 e uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,2 bi). A partir da próxima temporada, o atleta deixa a camisa 20 para usar a 7. Ele aproveitou a live para presentear Casimiro com uma chuteira autografada com o novo número.

Time do coração de Casimiro, o Vasco vive momento ruim na temporada. Eliminado precocemente da Copa do Brasil, é o antepenúltimo colocado do Brasileirão, com apenas nove pontos, e vem de uma derrota por 2 a 0 no clássico com o líder Botafogo. A equipe cruzmaltina está sem treinador desde o dia 22 de junho, quando Maurício Barbieri foi demitido.

Para piorar a situação, o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da confusão em São Januário na partida com o Goiás. E está jogando com os portões fechados, impedido também de levar seu torcedor para os jogos fora de casa.

Vini Jr. está de férias do Brasil e deve se reapresentar nas próximas semanas ao Real Madrid para iniciar o trabalho de pré-temporada com o técnico Carlo Ancelotti, futuro treinador da seleção brasileira. Já o Vasco retorna aos gramados no próximo sábado, quando enfrenta o Cruzeiro, às 16h, em São Januário, pela 14ª rodada do Brasileirão.