Ribeirão Pires investe R$ 19,5 milhões para modernizar a saúde

Da Redação



05/07/2023 | 08:58



A Prefeitura de Ribeirão Pires deu andamento ao pacote de investimentos para a modernização da rede municipal de saúde com o início de nova obra. O governo liderado pelo prefeito Guto Volpi (PL) destina em torno de R$ 19,5 milhões para reformas, ampliações e construção de novos espaços para o atendimento básico e especializado.

Na Vila Sueli, a Prefeitura iniciou as obras para a implantação de nova USF (Unidade de Saúde da Família), que substituirá o prédio antigo, situado no mesmo terreno. O projeto receberá R$ 1,6 milhão em investimentos. A unidade realiza média de 570 atendimentos e cerca de 4.300 procedimentos por mês, incluindo odontológicos. Já as equipes da ESF (Estratégia de Saúde da Família) registra aproximadamente 800 visitas mensalmente. A administração estima que os números serão mantidos na nova instalação.

O espaço terá quatro consultórios, sendo um odontológico, salas de inalação, de vacinas, de curativo, de coleta e de procedimentos, além de farmácia (estoque e dispensa de medicamentos), recepção para 15 pessoas e sala para os agentes de saúde, almoxarifado, copa e sanitários.

Outras duas unidades da Atenção Básica foram entregues aos moradores no último mês. No Jardim Luzo, nos primeiros 30 dias de atendimento com estrutura reformada e ampliada, foram 700 pacientes acolhidos em consultas de ginecologia, clínica geral, pediatria, nutricionista, psicologia e odontologia.

Além do investimento de R$ 1,1 milhão, e mais R$ 300 mil em equipamentos, a unidade recebeu, na última semana, um novo médico generalista, pelo programa do governo federal Mais Médicos.

Após nove anos de espera, a Prefeitura entregou, no dia 12 de julho, a USF do Parque Aliança, o maior equipamento de Atenção Básica na cidade. Foram destinados R$ 2,2 milhões às obras e aquisição de equipamentos e mobiliário. A USF do Parque Aliança tem capacidade para até 3.000 atendimentos mensais.

Também para a rede primária de atendimentos, a Prefeitura iniciou projeto para a implantação de unidade de saúde no Jardim Serrano, que será a 11ª USF do município.

SANTA LUZIA

As obras do Hospital Santa Luzia, uma das principais demandas da saúde municipal, seguem em andamento, dentro do cronograma previsto. Com investimento de R$ 13,9 milhões e estimativa de 98 leitos, o novo complexo hospitalar abrigará a maternidade e toda área obstétrica da cidade. A previsão de início das atividades no local, que se dará de forma gradativa, é para o primeiro semestre de 2024.

O prefeito Guto Volpi destaca o esforço do município para captar recursos e tirar do papel projetos estruturais para a rede municipal de saúde. “O setor é prioritário. Estamos dialogando com lideranças e buscando apoio para ampliar, modernizar e humanizar o atendimento. Tivemos, nos últimos meses, importantes conquistas, fruto do trabalho feito desde 2021”.

Em maio deste ano, a Prefeitura inaugurou o Centro de Especialidades Odontológicas, que contou com a doação de equipamentos, avaliados em R$ 300 mil, realizada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ainda em andamento a reforma do antigo prédio, que está sendo readequado para abrigar, ainda, o CAPs (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil.