Vagão de trem abriga reunião sobre turismo

Da Redação



05/07/2023 | 08:55



Nem bem sentou na cadeira do prefeito Paulo Serra (PSDB), que estará de férias de hoje até o dia 20, o vice Luiz Zacarias (PL) já terá agenda como chefe interino do Executivo, cargo que exerceu em outras oportunidades ao longo do mandato do tucano. O liberal participará hoje pela manhã, junto com o secretário de Meio Ambiente da cidade, Fábio Picarelli, de reunião com os principais interlocutores do setor ferroviário de São Paulo. Ocorre que o encontro não terá como cenário uma sala ou gabinete, mas um dos vagões do trem turístico que faz o percurso entre a Estação da Luz e a histórica vila ferroviária de Paranapiacaba, planejada para abrigar trabalhadores que construíram a estrada de ferro Santos-Jundiaí. Na pauta, iniciativas que podem ajudar a impulsionar o setor em todo o Estado.